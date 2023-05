在這春暖花開的季節,灣區的Shinn Park猶如一個神秘的花園,等待著探險家的發掘。這個百年公園,不僅擁有壯麗的老樹,還藏著各式各樣奇花異草,是眾多花卉愛好者的聖地。走在公園裡,仿佛進入了一個神奇的世界,花香四溢、鳥語花香,讓人彷彿穿越到了遠古的森林。走過長長的步道,你會發現每個角落都有驚喜,一望無際的野花草地、水池邊的鴨子、寧靜的池畔、漂亮的小橋……所有這些元素糅合在一起,創造出一個美輪美奐的花園世界!別錯過這個難得的機會,來到Shinn Park,讓您的靈魂在這裡得到昇華,心靈得到洗禮,帶著美好的回憶和充實的感受。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。