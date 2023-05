【娛樂新聞】Tiger獲邀拍攝鮮浪潮短片 好友及MIRROR兄弟齊撐場　

鮮浪潮一直致力推動本地電影創作和發展,發掘及培養具潛質的年輕電影創作人才。MIRROR成員邱傲然(Tiger)最近便獲鮮浪潮邀請,為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》,這次是Tiger繼MIRROR〈破鏡〉MV後,再次擔任導演一職,獲得MIRROR兄弟及圈中好友力撐,不收分文演出。

Tiger獲得這次擔任導演的機會,他坦言也不知因由,回想起只道:「我之前喺加拿大放假時收到花姐電話,一打嚟就係叫我拍片,而唔係問我拍唔拍,應該係因為喺鮮浪潮頒獎禮講咗幾句嘢。」接過電話後,Tiger在短短兩個月內,由零開始,度劇本、搵齊人開工拍攝,時間不長也不短,不過因為拍攝與車有關的故事,不但時間變得緊迫,難度也相對提高。Tiger道:「香港地拍嘢Budget有限,冇咁多空間失誤,各樣嘢都要好精準!」所以他邀請了《花組ERROR遊》、《ERROR自肥企畫》、《殺手廢J》的編劇麥可暉寫劇本,MIRROR兄弟楊樂文(Lokman)任副導演,怎料從詳計議後,發現難有合適人選當男主角,Tiger十分感激Lokman隨即兩脇插刀肩負起男主角的重任,更謂:「Lokman叫到佢一定做。」

《是日精選》是一部集黑幫世界、埋身肉搏、飛車追逐的短片,有齊港產類型片最精熟的範疇,亦是Tiger喜愛的元素,Tiger道:「大家Brainstorm拍乜嘢類型時,就諗有乜嘢係好鍾意嘅元素,第一樣諗到就係車,因為我由細到大都好想有一條片,不論演出或以任何形式參與,係同車有關就好!難得今次真係可以有咁大空間,唔理啦!拍咗再算!」

對於擔任新導演的Tiger來說,今次在鏡頭後都緊張又刺激,他直言自己腎上腺素飇升!Tiger分享道:「第一個Shot第一個鏡頭就係Lokman同Ronald喺廁格動作戲,比起文戲,處理又多咗。除咗場口處理外,喺現場成隊crew咁多人,仲要雙機拍攝,已經比起我哋諗嘅鮮浪潮Project又再大咗,現場要控制咁多人去做一件事,溝通交流好緊要。」用到這個規模拍攝一條短片,Tiger透露,要多謝擔任監製的花姐幫忙,並說:「班底係花姐幫手碌卡,搵到好多好好嘅Crew幫手做呢件事,以呢個空間、資源本來係好難做到呢個Scale嘅事,但好好彩,真係識人好過識字。」

換上Lokman當主角,MIRROR另一個好兄弟江𤒹生即自薦做副導演,但Tiger笑言:「佢又貪玩、想玩,而且男仔一定鍾意車,又知道Lokman做男主角,又有其他演員(岑珈其、陳瑞輝、李駿傑、梁祖堯、邱頌偉、黎美萱、林子傑)一齊玩,一聽到呢個班底都心郁想嚟參與啦!不過AK做得好好,第一次做副導,佢都跟得好足好細心。」

《是日精選》講述黑道車手阿仁喝慣的茶餐廳例湯向來沒加紅蘿蔔,是日碗中竟意外有兩大塊,難道要來的始終還是會來?平日揸車搵食不問江湖是非,這夜看不過眼,為救妙女郎做一晚英雄,卻觸犯了自己的忌諱,是命運使然還是因果報應?

