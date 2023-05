【娛樂新聞】《一世睇住你》寵物派對 陳葦璇攜愛犬亮相 顧定軒籲愛寵一生

《一世睇住你》寵物造型大賽邀請參加者以不傷害「毛孩」為前提,為牠們設計與「95」相關的造型,送上創意的生日祝福。決賽由陳俊樂、藝人顧定軒(Zeno)、陳葦璇(Kira)、瑜伽導師Tanya 、專業犬隻訓練導師Heyton 及香港導盲犬服務中心義工Ivy 擔任評審,從十強入圍寵物中選出「最佳造型獎」。同時,亦即場頒發由網民在Facebook專頁投選的「網上人氣大獎」予造型別致的狗狗組合「饅頭&煎堆」。

擔任評審的藝人Kira和Zeno本身亦視寵物如家人。Kira帶同愛犬「小新」亮相,表示十分注重寵物的心靈健康,還即席參與瑜伽導師Tanya 的示範,學習如何使用頌缽音療讓寵物放鬆情緒,增強與主人的情感連繫。至於「貓奴」Zeno雖未有攜寵物出席活動,但也分享領養貓隻的經歷,並呼籲寵物主人承諾「終養不棄養」。Zeno更現場與導盲犬互動,在香港導盲犬服務中心義工Ivy 的講解下,了解導盲犬對視障人士的重要性。為了增添與寵物互動的機會,Tanya導師邀請寵物主人與毛孩一同參與狗狗瑜伽(Doga),而訓練導師Heyton 則帶領犬隻進行精彩的技藝表演。

