【娛樂新聞】2023第25屆台北電影節影展大使王淨，九把刀《請問，還有哪裡需要加強》強勢開幕

2023第25屆台北電影節將於6月22日至7月8日於台北舉行,影展大使由王淨擔任,除了為台北電影節拍攝形象廣告,她也將出席7月8日的台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。身為北影影后,王淨這次「回娘家」擔任大使,很巧合地剛滿25歲,她笑說:「非常不可思議!難道是因為我25歲的關係才邀請我嗎?真的很榮幸。」她形容北影就像一年一度的熱鬧家宴,每次參加都能感受到活力和親切,相約觀眾今夏齊聚同歡。

王淨出道6年,2019年主演電影《返校》票房破億,隔年更憑藉該片拿下台北電影獎最佳女主角,近年陸續以《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》 在大銀幕展現不同樣貌,堪稱台灣最炙手可熱的新生代女演員。談起和台北電影節的緣分要回朔至2015年,當時王淨還是大學生,剛好有同學搶到閉幕片《百日告別》的票無法前往,於是把票轉讓,她回憶道:「我那時不懂表演,也不覺得自己未來會跟影視產業甚至和北影有關係,只記得坐在第一排,演員的情緒都超級直接,直逼著我!」

沒想到5年後,王淨不僅成為演員,更在台北電影獎獲得人生首座女主角獎,今年她多了「影展大使」的新身分,將以不同角度為觀眾推薦電影!

2023台北電影節在五月四日公布本屆開、閉幕片,開幕片為導演九把刀新作《請問,還有哪裡需要加強》,由「玖壹壹」春風、宋芸樺擔任男女主角,加上柯震東、蔡昌憲、應朗丰組成的最佳追愛助攻團,上演一場黑道大哥與洗頭妹的「刀式浪漫」另類愛情故事;閉幕片則是藍正龍執導的第二部長片《成功補習班》,他以本片致敬已故恩師陳俊志導演,邀集侯彥西、巫建和、詹懷雲、邱以太等優秀演員,探究青春懵懂的自我認同,兩部作品皆是世界首映,勢必帶給影迷充滿悸動且難忘的觀影體驗!

九把刀去年甫以《月老》榮獲台北電影獎最佳導演獎,今年端出新作《請問,還有哪裡需要加強》,再度受邀擔任北影開幕片,且終於不受疫情影響,能夠在北影最具代表性的放映主場「中山堂」與上千位影迷大銀幕觀影,九把刀熱血表示:「很興奮可以在中山堂這麼有儀式感的影廳播放新作品,有一種聖鬥士星矢回到聖域參見雅典娜的感覺。」

電影《請問,還有哪裡需要加強》改編自九把刀小說《精準的失控》,由本土嘻哈天團「玖壹壹」春風飾演霸氣黑道大哥,在躲避仇家追殺時,誤闖一間理髮廳,遇見宋芸樺飾演的洗頭妹阿芬,新鮮感十足的選角組合,擦撞出命定的浪漫情緣。九把刀直說:「希望觀眾哭出鹹鹹的鼻涕時,又忍不住笑笑地吸回去。」主演們同樣迫不及待要跟影迷見面,期待陪伴大家又哭又笑,沉浸在電影的魔力中。

