【娛樂新聞】三料影后劉雅瑟懷念十五歲的自己 許靖韻曬琴技自彈自唱

女團競演綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第四季《乘風2023》開播,憑電影《智齒》獲得香港電影金像獎等三料影后劉雅瑟、及有「樂壇歌姬」之稱的實力唱將許靖韻(Angela)亦是參賽者之一。

劉雅瑟及Angel均以白色戰衣上陣,劉雅瑟的白色西裝配白色西褲,型格十足。久未踏上唱歌舞台的她以《給十五歲的自己》作為她初舞台歌曲,自言演唱時看上去很淡定大膽,但其實十分緊張,問到選這首歌的原因時,她說從歌詞裏好像看到自己的寫照,「『不確定自己的形狀 動不動就和世界碰撞』,就像曾經的我一樣,一路走來,磕絆碰撞,才成為了此刻站在這裏的我。」她謂十分懷念十五歲時勇敢的自己,這首歌是自己的心聲,「『離開舞台』是一個遺憾,也是一個未了的心願。現在的我,終於做好了準備重新站上舞台,誠實地面對自己的不足,也坦然地擁抱更多的可能。這首歌是送給自己,也送給每一位記得我、支持我的朋友。」

而Angela則穿上白色裝襯白色雪坊裙擺作為外套,內裏則以牛仔短褲,個性十足之餘亦散發出少女味,節目初舞台,Angela選擇以鋼琴自彈自唱周興哲的《怎麼了》,而今日是正日生日的Angela更謂:「乘風的舞台是我 29+1 最好的生日禮物。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。