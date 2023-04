【娛樂新聞】李克勤下月舉行紅館演唱會 新歌MV邀請袁富華助陣

下月將會與香港管弦樂團舉行紅館演唱會的李克勤早前推出新歌《弦續》,並同步開心宣佈,六場紅館火速爆滿,現加開五月二十日終極尾場,五月三日公開發售。

為今次演唱會,克勤特別錄了新歌《弦續》,编寫與香港管弦樂團再度攜手合作的友誼,亦描寫大家人生之中,每階段與隊友久別重逢的珍惜。

歌曲MV以「散聚有時」為基礎,並以婚禮現場及教堂追思會作為兩大場景,克勤坦言因為疫情,已很久沒有拍過這麼「多人」的MV,「台前幕後好多人,開頭係有啲唔慣,因為真係好耐冇拍過MV,唔知以為自己社交驚恐,哈哈,不過好快就適應,氣氛好熱鬧。」他謂MV中有很多大家熟悉的面孔出現,「呢個MV其實係講曾經一班友,大家一齊玩音樂,但經過咗一段時間後,就各有各嘅生活,可能有啲已離開咗香港,甚至離開咗呢個地方,又或者有唔同嘅人生經歷,過咗咁多年後又再聚埋一齊嗰個感覺,好濃厚嘅人情味。所以其實咁多人拍攝係好開心,同埋需要一啲好出色嘅演員去做,最開心邀請到袁富華演出,佢之前拎過金像獎、金馬獎男配角,亦都提名過金馬獎最佳男主角,仲有駱振偉同蔡潔就係飾演一對新婚夫婦。」

對於歌曲及MV,克勤謂錄歌時都已經感受很深,以前總以為人生最美好的是相遇,現在才明白,其實難得的是重逢,到今時今日更加覺得,最希望所有朋友都別來無恙,「其實我做咗爸爸之後,都長達七、八年冇乜社交活動,時間除咗分咗比工作,就幾乎用晒喺家人身上,囝囝大咗先開始有返空間見多啲朋友,所以唱時都好有感覺,歌詞講到好多人長大後的心聲。」他又謂去到他這個年紀,多少也會有這樣的經歷,因為各種原因,將感情放在一旁,「曾經嘅一啲老死,會因為大家嘅生活圈子、或者方式、或者環境唔同咗,感情可能擺埋咗一邊。當然隔咗咁多年之後冇見,就少不免好多想當年,每一次都係咁,以我嘅經驗嚟講。」

除了推出新歌,克勤已經密鑼緊鼓準備演唱會,提到相隔超過二十年後再次跟香港管弦樂團合作,他直言雙方感情升華不少,「同呢隻歌係同步配合,因為有一啲樂手其實二十幾年之前都有參與過上一次克勤同港樂嘅演出,隔咗咁多年再做,大家個話題上又會好唔同,再加上有新人加入,個感覺真係幾得意。」他表示跟管弦樂團合作,事先要更加心思細密的安排,「例如編曲上,因為唔同普通樂隊嘅一個演唱會,好多嘢可以好臨時去改,但係philharmonic就好難去到尾先有一個改變,所以大家嗰個拿捏要好準確,大家正在努力緊。」完成香港演唱會後,緊接着舉行巡迴演唱會,「會移師唔同嘅地方去做,希望去到你屋企附近啦,你又會嚟支持咁啦。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。