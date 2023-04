【娛樂新聞】陳慧敏新歌《十年如一日》 打入「903專業推介」

闊別10年Live house演出的陳慧敏(Vivian),日前重拾多年遺忘的感覺,再次舉行Live house音樂會,同時因為近3年疫情沒有派台歌打入「叱咤樂壇流行榜」,最近更獲林夕以歌詞摑醒,其新歌《十年如一日》順利打入「903專業推介」第16位,取得重返樂壇頒獎禮入場券,喜事連連的慧敏哥宣佈,今年年尾將會舉行入行10周年音樂,音樂旅程重新出發。

在音樂會上,陳慧敏指半年沒有做live音樂會,Live house 更是10年前,剛參加《超級巨星2》比賽時,自發性搞過一些小型音樂會。慧敏哥在音樂會上感概:「很老套但很感激,能開音樂會絶對不容易,我這麼久沒回來,大家仍願意給予我機會,買飛入場睇,又可以與自己的音樂班底、至愛親友一齊分享,今晚有很多自己的赤裸剖白,我好珍惜機會。」是晚捧場的嘉賓包括小肥、蔡苑珊、林盛斌、蘇麗珊、澤日生及羅啟聰。

相隔3年,新歌《十年如一日》打入「903專業推介」第16位,慧敏哥心情激動,她說:「最終上返903榜,心情激動,原因我好很久沒參與頒獎典禮,這張入場券對我意思重大,一直見証很多朋友攞獎,Mag(林欣彤)、Joyce(鄭欣宜)、Alfred(許廷鏗),他們有好多榮耀時刻,我也沒辦法與他們一起分享,食飯慶祝也沒有,疫情3年我的歌沒上過榜,今年年尾終於可以參與樂壇盛事,特別要多謝夕爺(林夕)摑我一巴掌,好多謝《十年如一日》團隊的努力,我的歌有10萬瀏覽真是開心,今次真的正式返回香港樂壇。」

回想去年推出新歌竟沒派台及返港宣傳,自言有感可惜,慧敏哥慨嘆說:「上年出碟,但沒機會返香港做宣傳,很多事情沒做到,亦很努力做了很多事情,有辜負了身邊人,亦有辜負自己,最可惜我仍是單身,不過我都好享受,確是有點可惜,我這麼優秀﹗可能我不太懂表達自己,但感激自己會寫歌,在音樂紀錄自己心情,抒發自己想講的事。」回顧過去的愛情,陳慧敏指自己很多錯過或失敗,她說:「我與很多姊妹分享,她們都說我的對像都只有一個『渣』字,可能我有少少『渣男體質』,即使我面對這些挫敗,我都全力以付,無怨無悔。」

今年是陳慧敏入行10周年,感激陪伴其10年的粉絲之餘,亦希望今年年尾可以舉行演唱會,她說:「正物一個大的場地,讓有更多朋友一齊參與,今年出道10年很值得紀念,希望可以順利出碟,與大家有個美好回憶。」慧敏哥透露,場地未確認,希望盡快有好消,而她很喜歡壽臣劇院能與與觀眾近距離接觸,甚有溫馨感覺,她說:「音樂會構思會有點故事性,是否音樂劇形式則仍待構思,將會是一個陳慧敏重新出發音樂會,感受到新的我。」而她日前在音樂會上演繹的歌曲包括:《小人物》、《浪》、《沉默之間》、《一秒感動》、《十年如一日》及《風之谷》。」

