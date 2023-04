探索舊金山的中國城已是許多遊客必備的行程,但您是否知道,曾經有一個名為Marysville的小鎮,擁有美國淘金時代最後一個華埠?這裡矗立著一座加州最古老的運作中的廟宇 – 北溪廟,見證了這個華埠的輝煌歷史。儘管華人人口逐漸減少,但每年舉行的慶典和遊行活動卻歷久彌新,是美西曆史最悠久的遊行活動之一。今年,北溪廟博物館終於在2020年對外開放,您可以親自欣賞到第一條在美國參加遊行的舞龍,以及更多華埠的歷史和文化, #家瑜將帶您一同探索這個別緻的華埠,感受舊時代的風情和歷史的印記。

