【娛樂新聞】十大中文金曲 「優秀流行歌手大獎」揭盅

「廣播九十五周年十大中文金曲」頒獎音樂會的籌備工作現正進行得如火如荼。繼早前公布「金曲榮譽大獎」得主後,大會今日(4月25日)舉行記者會,公布「優秀流行歌手大獎」得獎名單。

記者會上,助理廣播處長(電台及節目策劃)李慶華揭曉今屆「優秀流行歌手大獎」由(排名不分先後)馮允謙、JW王灝兒、鄭欣宜、姜濤、MC張天賦、泳兒、Jer柳應廷、Gin Lee李幸倪、衛蘭及Gigi炎明熹獲得。得獎歌手泳兒、Gin Lee李幸倪應邀出席記者會,接受大會第一時間的祝賀並暢談得獎感受,與樂迷分享喜悅。

配合廣播九十五周年,今屆頒獎音樂會將會向樂壇巨人致敬,特別邀請新生代音樂人JNYBeatz、石山街為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲,並聯同多位樂壇新晉,計有︰Cloud 雲浩影、蘇麗珊、Phoebus吳啟洋、CY陳宗澤、Lolly Talk、Kerryta、DEZ余宗遙、張蔓莎、陳葦璇、Jaime張天穎、Aiden洪助昇、CY Leo 何卓彥及Chloe黃筠兒演繹歌曲,以傳承音樂先驅不斷創新求進的精神。此外,一代樂壇天后葉麗儀及香港中樂團轄下香港青少年中樂團(指揮:胡柏端)將分別演繹「廣播九十五周年 金曲榮譽大獎」得主顧嘉煇的連串金曲,重現煇哥筆下的磅礡氣勢。

「廣播九十五周年十大中文金曲」頒獎音樂會,將於5月6日晚上7時30分,假紅磡香港體育館隆重舉行。香港電台第二台(FM94.4-96.9)、港台電視31及32、港台網站、流動程式RTHK Mine及RTHK Screen將同步直播。大眾可登入網上專頁(rthk.hk/goldsong2023)瀏覽活動詳情。

「廣播九十五周年十大中文金曲」由香港電台主辦,支持機構包括香港作曲家及作詞家協會、國際唱片業協會(香港會)、香港音像聯盟、香港唱片商會、北京廣播電視台、上海文廣集團動感101、廣東廣播電視台音樂之聲及天津廣播電視台音樂廣播;黃龍德會計師義務核算獎項結果。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。