【娛樂新聞】鄭伊健巡迴演唱會澳門站 雲浩影即興清唱獲讚勇敢

鄭伊健「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2023」世界巡迴演唱會,首場周末(22/4)於澳門金光綜藝館開鑼,門票火速售罄,演唱會氣氛超High,伊健嫂蒙嘉慧、Nowhere Boys主音Van與太太台下捧場,跟住又唱又跳,非常投入。去年伊健在香港開騷時疫情仍嚴峻,今次澳門站,觀眾可以不戴口罩,來自世界各地歌迷都高舉寫了自己地方名的燈牌,閃爆全場,又經常全場大人口照,非常熱鬧。有歌迷一開場就喊,伊健在台上亦一度眼濕濕,完騷後他說:「今晚太多回憶,唔可以一下子講晒,作為一個歌手藝人,佢哋嘅支持係我哋嘅能量。我有見到佢哋嘅反應,會返去回味。好多嘢唔係必然,我哋都要珍惜!」

演唱會準時八時開騷,舞台設計與歌曲流程都接近香港紅館演唱會,歌迷一早到場打咭和排隊入場。伊健以《一個為你甘去蹈火海的人》、《我願你知道》、《直至消失天與地》和《不要哭了》等金曲,與舞者上演一場戲劇,隨著大螢幕的震撼畫面,帶觀眾進入伊健的世界。第二幕,當《友情歲月》前奏響起,全場歌迷尖叫並起身,部份更湧到前排觀眾席。期間伊健一邊唱歌一邊與舞者玩掟波仔時「中頭獎」,幸好他反應快,只是擦過額頭,閃過後忍不住傻笑。疫情過後再開騷,伊健看到台下歌迷的熱情,他說:「我哋開呢個演唱會,就係想帶畀大家希望。當時我哋希望唔使戴口罩,依家真係唔使戴啦!」全場掌聲。

之後音樂總監陳光榮率領樂手台上與伊健Jam歌,伊健就帶埋小師妹黃淑蔓(Feanna)、雲浩影(Cloud)和Rapper 朱雋言登場。伊健說:「香港開騷我哋就叫做『Cup Noodle』,嚟到澳門我哋叫『即食蝦子麵』,哈哈,我知呢度好多人鍾意食,唔係賣廣告呀!」他們合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》。伊健請三位新人向觀眾自我介紹時, 朱雋言Rap了一段,而兩個小師妹即興清唱一段自己的歌曲,Cloud演唱《氣流》後,Feanna說:「雖然我係佢(Cloud)師姐但我仍然係『寰亞孻女』,我唱呢首歌你哋可能會知我係邊個。」然後唱了幾句出道作品《差一點我們會飛》,觀眾報以掌聲,果然認出她。演唱會接近尾聲,伊健唱《只會因你唱》中段時,說:「呢首歌特別送畀一位歌迷,佢做咗個手術,希望佢醒返,睇到呢條片。」全場觀眾大合唱,他一度感觸眼泛淚光,甩了兩句歌詞,深呼吸後才繼續唱。最後,他以《打開你未來》和《Stronger》為澳門站演出畫上完美句號。

完騷後伊健、Feanna和Cloud接受訪問,伊健感激歌迷支持和給他能量,他又大讚兩位小師妹台上清唱好勇敢,說: 「你哋真係好大膽,即興唱自己嘅歌,證明佢哋真係好有準備。我哋以前唔敢啦,仲要清唱喎,我覺得好好睇!」Feanna和Cloud坦言當時在台上又驚又緊張。之後她們與伊健搞笑互窒,首先她們表示好開心跟大師兄走埠表演,但伊健笑指她們另有目的,說:「佢哋今次嚟嘅目的唔係唱歌,係為咗Shopping。」Feanna透露買了很多杏仁餅和豬肉乾,伊健笑說:「你識唔識買架?人哋話要去排晒長龍嗰啲先好食架喎!」她信以為真。然後Cloud自爆入賭場被查身份證,超開心。伊健笑說:「佢好無眼光,咁都睇唔出!」Cloud扁咀。聽到兩位小師妹表示要跟他去其他地方巡唱,伊健笑說:「希望繼續開騷都可以帶埋佢哋一齊去。(會去邊度?)南非、瓦努阿圖⋯⋯」她們明知伊健隨口噏,仍然七咀八舌追問,非常搞笑。

