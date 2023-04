《黑的教育》擔任第25屆義大利烏迪內遠東國際影展(Udine Far East Film Festival)開幕片,義大利當地時間(21)日舉辦盛大首映,導演柯震東率演員蔡凡熙赴義大利出席,首次帶著電影登陸歐洲的兩人,行前30小時失眠、胃痛、焦慮不已。開演前柯震東簡單與觀眾致意並說:「Relax!希望大家放輕鬆的觀看!」

電影放映結束近當地午夜12點,現場仍坐無虛席,鼓掌長達3分多鐘,影展主席Sabrina邀請導演及演員起立接受熱烈掌聲,兩人也向全場1200位觀眾表達感謝。散場後有許多來自世界各地影迷爭相和柯震東、蔡凡熙合影及簽名,從場內到場外的熱情簇擁,映後反應非常好,當地觀眾對導演的首次執導能力以及演員們的表演讚譽有加,讓兩人鬆了一口氣。

另一組台灣導演程偉豪及監製金百倫也攜片參展,柯震東亦與多組國際影人交流,包含《魯蛇大翻身》南韓導演張恆準及2AM 成員鄭珍雲、新加坡導演陳哲藝、日本導演中村真夕等。柯震東和蔡凡熙接下來將出席影展座談會和接受媒體訪問,也打算趁此趟四處走走,感受獨特浪漫的義大利風情。

(授權來源: 禾豐九路)

