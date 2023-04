【娛樂新聞】首次進軍大銀幕 ANSONBEAN獲蔡思韵讚演技夠自然

由寰亞電影製作有限公司及香港電影發展基金出品,悅目映画聯合出品,莊澄、鄧漢強監製,三位本土新導演-《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》,林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊(ANSONBEAN)等主演的懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》將於5月25日在香港上映。

電影未正式上映,便先後獲得「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節 」兩大國際影展邀請參展,為作品打下強心針,而當中由陳翊恆執導的單元《貓劫》,在創作劇本時,受到近年城中虐待動物事件影響,再加入流行的「都市傳說」元素,指受虐至死的貓會變成晝伏夜出的冤魂,四出向所有施虐者報復,由蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN聯合主演。

首次進軍大銀幕,便要拍攝充滿血腥和暴力的懸疑題材戲種,對於ANSONBEAN來說絕對是一大挑戰,當日凌晨在大帽山山頂一間破爛舊屋進行拍攝,為配合全黑貓眼人造型,劇組安排了貓眼隱形眼鏡給ANSONBEAN配戴,他說:「其實我而家唔係好睇到嘢,好矇,萬聖節可以再戴嚟玩吓!」

除了視野模糊,連日開拍《貓劫》的ANSONBEAN,每日開工前都要服食防敏感藥,他解釋:「我本身有鼻敏感,但我都唔知係貓毛定係塵令我唔舒服,但都OK,食咗藥會好啲。」

當日是ANSONBEAN煞科,第一次拍攝電影的他,獲「師姐」蔡思韵力讚:「雖然佢話係第一次拍戲,但同佢相處、交流我完全唔覺,因為做得好自然,佢對鏡頭好敏銳,完全唔似第一次拍戲。」

獲對方力讚,ANSONBEAN也禮尚往來:「我睇你喊嗰場戲好勁,搞到我好心噏,你另一場戲係度大嗌,我都覺得你做得好好。」ANSONBEAN不但賣口乖,當日更「萬歲」糖水慰勞台前幕後,在現場的蔡思韵、朱鑑然,見到枱面的「糖水陣」,連聲多謝ANSONBEAN。

《失衡凶間之罪與殺》以三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》,解構執念成狂,引發暗黑人性的失衡,詭2誓必加倍。《貓劫》故事講述城中虐貓案不斷,動物保護義工 Nora(蔡思韵 飾)與 Aaron(陳毅燊 ANSONBEAN 飾)不單經營貓舍收留棄養,更四出拯救貓隻。追查虐貓者行蹤的 Johnnie(朱鑑然 飾),告知在坊間流傳有「貓眼人」出沒的廢墟,發現了大量貓隻殘肢。三人冒險夜探廢墟,沒料到虐貓狂徒的下一個目標,竟不是貓⋯⋯

