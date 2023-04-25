【娛樂新聞】首次進軍大銀幕 ANSONBEAN獲蔡思韵讚演技夠自然

由寰亞電影製作有限公司及香港電影發展基金出品，悅目映画聯合出品，莊澄、鄧漢強監製，三位本土新導演－《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等主演的懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》將於5月25日在香港上映。

電影未正式上映，便先後獲得「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節 」兩大國際影展邀請參展，為作品打下強心針，而當中由陳翊恆執導的單元《貓劫》，在創作劇本時，受到近年城中虐待動物事件影響，再加入流行的「都市傳說」元素，指受虐至死的貓會變成晝伏夜出的冤魂，四出向所有施虐者報復，由蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN聯合主演。

首次進軍大銀幕，便要拍攝充滿血腥和暴力的懸疑題材戲種，對於ANSONBEAN來說絕對是一大挑戰，當日凌晨在大帽山山頂一間破爛舊屋進行拍攝，為配合全黑貓眼人造型，劇組安排了貓眼隱形眼鏡給ANSONBEAN配戴，他說：「其實我而家唔係好睇到嘢，好矇，萬聖節可以再戴嚟玩吓！」

除了視野模糊，連日開拍《貓劫》的ANSONBEAN，每日開工前都要服食防敏感藥，他解釋：「我本身有鼻敏感，但我都唔知係貓毛定係塵令我唔舒服，但都OK，食咗藥會好啲。」

當日是ANSONBEAN煞科，第一次拍攝電影的他，獲「師姐」蔡思韵力讚：「雖然佢話係第一次拍戲，但同佢相處、交流我完全唔覺，因為做得好自然，佢對鏡頭好敏銳，完全唔似第一次拍戲。」

獲對方力讚，ANSONBEAN也禮尚往來：「我睇你喊嗰場戲好勁，搞到我好心噏，你另一場戲係度大嗌，我都覺得你做得好好。」ANSONBEAN不但賣口乖，當日更「萬歲」糖水慰勞台前幕後，在現場的蔡思韵、朱鑑然，見到枱面的「糖水陣」，連聲多謝ANSONBEAN。

《失衡凶間之罪與殺》以三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，解構執念成狂，引發暗黑人性的失衡，詭2誓必加倍。《貓劫》故事講述城中虐貓案不斷，動物保護義工 Nora（蔡思韵 飾）與 Aaron（陳毅燊 ANSONBEAN 飾）不單經營貓舍收留棄養，更四出拯救貓隻。追查虐貓者行蹤的 Johnnie（朱鑑然 飾），告知在坊間流傳有「貓眼人」出沒的廢墟，發現了大量貓隻殘肢。三人冒險夜探廢墟，沒料到虐貓狂徒的下一個目標，竟不是貓⋯⋯

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