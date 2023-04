【娛樂新聞】張敬軒出新歌 直播萬人觀看 提及家事突然眼紅紅

張敬軒昨日(20日)發佈全新廣東作品《隱形遊樂場》,歌曲上架後,即時登上iTunes、KKBOX的主要音樂串流平台第一位。晚上軒仔便於IG開live宣傳新歌,由於久未開live,加上距離上次出歌已接近一年時間,昨晚的直播有高達一萬多人同時在線收看。

回歸創作歌手位置,新歌《隱形遊樂場》由軒仔親自作曲,他表示這次想寫一首自己喜歡的歌曲,「趕潮流嘅嘢唔難做,但係要做一啲嘢或者一首可以感動到自己嘅歌,我覺得會比較忠於自己。」他又感謝一眾製作歌曲、MV的好友團隊的付出,「呢班香港嘅朋友真係冇問價錢、冇講過價錢,只要佢哋有時間,佢哋就嚟。呢種一呼百應嘅感覺係令到今日呢個mv可以成功online嘅原因,所以我想藉住呢個live,親口去多謝參與呢一個MV project嘅所有嘅朋友。好感恩喺生命當中遇到咁多叻嘅人、咁多勁嘅人幫手。」

除了得到眾人的仗義幫忙,軒仔自己亦動手製作道具,mv一開始出現的控掣台,就是由軒仔親手製作,「塊木板我喺文具舖買,然後搵咗塊舊嘅絲絨包住,上面嗰啲指針全部都喺Portobello臨時臨急搵。聽日拍mv,今日覺得:『喂,唔得呀,真係要有個control panel俾阿Y(Wyman)啪掣去撻着個『隱形遊樂場』喎、撻着個木馬。』所以就做咗。要去好多古董舖搵,搵唔到嘅錶,其實有啲係指南針,其中一個係以前嘅電燈掣。」除此之外,軒仔又為一眾DSE考生打氣、又預告將會有另外三個版本的mv釋出、更謂十分期得今個星期日於觀塘apm舉行的簽唱會等。直播期間,身處日本的Wyman黃偉文原來亦在收看,他留言表示自己去了富士山找黃色大門,十分疲累,更相約軒仔過幾天一齊開live。

在打算結束直播時,甚少提及家事的他突然眼紅紅,並透露張爸爸早前在家突然昏迷,差點踏入「鬼門關」,「本身冇諗住講,不過呢個夜深人靜嘅時候都係比較感性。」他表示父母於倫敦時確診covid,不過上機回港前前回復一線,回港後父母於香港多留個多星期便回廣州,而軒仔亦打算趕完mv後便回廣州探望,「有一日我打俾我阿媽問佢搞緊乜嘢,佢話啱啱煮完飯,然後佢問我做緊乜嘢,我話啱啱返咗屋企,佢問我有冇忙緊啲好緊要嘅嘢,我話冇。佢話:『而家過咗先話俾你聽啦,你老豆琴日差啲冇咗啦。』原來爸爸喺前一日,由於covid嘅一啲後遺症,喺屋企突然間昏迷,嚇親我阿媽,好彩當晚爸爸後來醒番,又穩定番。」他坦言經過今次事件,他終於解決了近五年來一個最大的問題,「就係我阿爸阿媽終於肯搬嚟香港啦!」因為原來早於十年前,軒仔已經勸父母搬到香港一齊生活,不過張爸爸堅拒反對,「我爸爸由細到大都係『獨家村』,佢唔鍾意同任何唔係呢個屋企嘅人來往,雖然佢生住一副好外向嘅樣,但其實佢係一個好內向嘅人。所以我好多謝天父咁多年佢哋身體都好好,爸爸除咗有一、兩次跌親其實都冇乜問題。」軒仔透露將會開始安排父母於香港的生活,「可以照顧到佢哋啦,唔駛做嘢時又可以返去食飯陪吓佢哋,有啲乜嘢都可以照顧得到,所以我好想同大家分享!我覺得喺一個屋企嚟講,照顧到佢哋,喺人生呢個階段係好重要。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。