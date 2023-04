加州深處的神秘小鎮是全美最古老的華埠之一,家瑜將帶您深入探索這個神秘之地,揭開華人的故事。您可以參觀歷史建築,品嚐正宗的中國美食,與當地居民深入交流,了解華人在美國的歷史和文化。這是一個難得的機會,讓您深入了解這個神秘的小鎮,發現裡面的寶藏。誠摯地邀請您一起來探索這個神秘的小鎮,出發吧!

