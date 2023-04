【娛樂新聞】謝安琪與林阿P合作推出《晚安》共同經歷離別 將情感灌注新作

謝安琪Kay 2023年首支新歌《晚安》已經登場,由My Little Airport 的林阿p一手包辦曲、詞、編、監,繼9年前為Kay度身訂造《我可以被世界淘汰,但不可以被世界擊敗》後再度合作。Kay更特意拍攝了歌曲介紹短片,與樂迷分享她的全新主打歌。

《晚安》起初的創作意念,是圍繞Kay心目中的「靈魂人物」。Kay最近幾首作品,都出自其心中一個小企劃——用歌曲去分享曾經啟發過她的前輩歌手和藝人,遂邀請了林阿p合作這個系列中的其中一首作品。

在《晚安》的創作歷程中,二人交流了很多意見。直到創作中期,Kay與阿p共同經歷了一件事情,二人都想記錄那一刻的心情,所以改變了合作方向。合作方向雖然不同了,但作品仍貫徹了創作上的初衷,希望在作品中向這個「隱藏前輩」致敬。歌曲命名為《晚安》,其一是因為這位前輩很喜歡向一些她愛的人每晚公開說聲「晚安」。

Kay 分享:「最初我和阿p就抓住『晚安』的浪漫意境寫這隻歌,結果我們一同經歷了一次離別後,我們自己也想向一些自己想表達的對象,好好說一聲『晚安』。」

創作的起點本想寫一件事情,卻在在創作歷程中,二人有感有些事情更重要,想迫切地寫一首歌關於這件事,這正是是次創作最有趣之處,也活活體驗到音樂的生活化,見證音樂能反映到我們的生活、心情和感情,與我們每日經歷的生活掛勾。由此,《晚安》這首歌最後變成Kay 和阿p的心意,向他們想訴說晚安的對象,好好說一聲「晚安」。

Kay亦分享,《晚安》的音樂氛圍很特別。他們想做一首不複雜的民歌,也希望聽眾可以從中聽到很多層次的感情,所以在Vocal及Mixing的處理上,與Jay Tse三人嘗試了一些在Cantonpop中很少用的音效。至於與阿p 9年後再度合作,他們都想做一些平日比較少做的嘗試。在他們各自的作品當中,也沒有一首歌帶出這樣的氛圍,二人都投入了很不感受在這次創作之中,非常享受合作過程。

Kay表示:「我很喜歡《晚安》的歌詞,裏面有很多細節,我們也不想太赤裸地明示,希望大家聽這首歌的時候,好好細味。如果在細節中能感受到一些情感,這就是屬於聽眾和我們之間的連繫和感受。亦都想把這首歌送給大家,或許不少樂迷的心中對有些人、有些事都意難平,未能釋然與這些對象好好說一聲『晚安』,希望這首歌也能安慰到大家。」

