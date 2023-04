【娛樂新聞】張敬軒拍MV做監製買飯乜都撈 「香港人就係將冇可能變成可能。」

上月張敬軒於倫敦演唱會尾場上,首唱由他操刀作曲、黃偉文(Wyman)漏夜送詞,Johnny Yim以不足二十四小時編好的新歌《隱形遊樂場》,作為軒仔及Wyman送給倫敦觀眾的手信。歌曲首唱至今已近一個月,由於見新歌仍未面世,身為填詞人的Wyman亦非常照顧歌迷感受,由上星期開始,他便於自己社交平台發功助力,連續十日出post,並hashtag「#派歌之前每日一post張遊樂場相提提佢」,公開「催促」軒仔派歌。為了報答Wyman,軒仔亦密密趕工,連續三晚通頂後,歌曲《隱形遊樂場》今日(20日)正式上架。

歌曲及MV於倫敦錄製及拍攝,軒仔表示MV取景倫敦,既是「意外」亦是「最好的安排」,「原本完咗演唱會後,打算同爸爸媽媽去法國旅行放假,但爸爸媽媽身體唔舒服,突然間我又塞咗喺倫敦,喺倫敦又有阿Y好多朋友喺度,又有好多香港嘅朋嚟咗呢度。」軒仔本身的團隊亦因為改不到機票,最後只剩下軒仔及攝影師二人留在倫敦籌備MV工作,「好啦!反正成件事都係一個遊樂場啦已經,我覺得我一定要落場玩每一個『攤位遊戲』,所以我自己做埋art team,搵咗我老朋友Queenie Yu做art director、做styling。」上至監製、聯絡當地拍攝團隊、演員、搵景、美指等,下至木工道具、為眾人訂午餐,軒仔都一手一腳負責。「最癲係我嘅photographer Kiko,佢未做過mv導演,我問:『喂,Wyman x 張敬軒呢單嘢,你有冇膽做先?』佢擘大口得個窿。我話其實個flow就係咁,呢幾年我哋嘅生活、所有嘢就係unexpected。」軒仔憶說。

由三月十六日將歌曲旋律發給Wyman,到三月二十六日拍攝MV,十日內經歷把歌錄起、跟MV中的演員casting、尋找拍攝團隊、找道具、搵景睇景,軒仔坦言每一次開會的對話都是「唔得㗎、唔得㗎」,「但當大家傾完之後就『會得㗎、會得㗎!』不斷話俾大家聽,係會得嘅!」深深體會到香港人永遠都能將不可能變成可能獨有的精神。他謂最神奇的是MV中的旋轉木馬,亦是最辛苦的挑戰,「我哋第一個選擇係London Eye隔離河邊,好多人都好鍾意去嘅旋轉木馬,但原來要提前一個月申請,所以冇辦法喺嗰度拍攝。但係之後突然接到嗰位老闆嘅回覆,佢話如果我想嘅話,佢仲有一個,係佢親戚嘅backyard。我當時拗晒頭,之後site visit,嚟到呢個叫Chichesterr嘅地方睇完就覺得:『唔得呀!呢件事一定要做呀!』當地人亦都好好,幫我哋book到煙花,仲有我哋隊crew,所有嘢有種水到渠成嘅感覺。呢十日好癲,每日瞓得三、四個鐘,自己亦都啱啱從流感、水土不服當中recover,但係好多謝阿Y、好多謝我哋嘅team。」

除此之外,MV拍攝團隊及演員,全都是於英國居住的香港人,軒仔表示MV中的情節或場口,都是他們的生活經歷 ,「埋位嘅時候,呢隻歌一起,佢哋嘅情緒就嚟,所以大家睇mv嘅時候見到每一個場口都係真,我哋冇嘢係NG過、冇嘢要重新嚟過。每一滴眼淚、每一個笑容,都係喺呢度生活嘅人嘅寫照。」

Wyman透露填詞靈感源自於他今年二月到米蘭參與時裝周,一天在街上發現一塊廣告燈牌,並寫着「The future is an invisible playground.」,「未來就係一個你睇唔到嘅遊樂場。我覺得幾有意思,可以elaborate一個精神、或者成為一句歌詞,其實都未知,就袋咗先,呢啲咪就係靈感嚟搵你囉。」他又謂這件事對他來說有特別的意義,「九十年代,甚至過咗千禧嗰幾年,香港樂壇做廣東歌,其實係喺一個好快嘅節奏裏面做。呢個節奏近十幾年已經冇咗所謂嘅『七日鮮』,『七日鮮』唔係眨義詞,其實係一種好香港精神嘅嘢,我好多年都冇試過,今次好似突然之間回復番十幾二十年前嗰種熱血,真係好老土又講番嗰幾個字,香港精神、我久違咗嘅一個香港精神。」

