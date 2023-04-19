【老字號】訪谷淘金者 April 19, 2023 老字號 (Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 Legacy Businesses您喜歡的新聞 新聞 參議院通過短期撥款法案 送交眾議院表決 September 30, 2022 新聞, 全國消息, 熱點關注 兩黨於週五即本財政年度完結前夕通過一項短期撥款法案，法案隨即提交眾議院審議，預計眾議院會很快通過… Read more […] 新聞 富國銀行向灣區非牟利機構捐1300萬救助小商業 April 29, 2021 新聞, 灣區新聞, none, 熱點關注 富國銀行（Wells Fargo）宣布向灣區6間非牟利機構捐款1300萬，讓他們幫助一些因為新型肺炎… Read more […] 新聞 華裔陳仁宜代表共和黨競選加州主計長職位（視頻） October 21, 2022 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注 共和黨籍加州主計長候選人陳仁宜今年44歲，在史丹福大學任教，並擔任胡佛研究所研究員，目前住在南灣Mo… Read more […] 新聞 舊金山安老自助處將舉行商務清潔培訓班 January 23, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注 舊金山安老自助處24號星期二起，即將舉行商務清潔培訓，有興趣的民眾，可以致電或電郵查詢… Read more […] 北灣山火一週年 北灣山火一週年：受災華裔商戶生意受損（視頻） October 10, 2018 北灣山火一週年, 新聞, 灣區新聞, 專題報導, 熱點關注 北灣山火不僅摧毀了當地居民的家園，亦讓當地的華裔商家損失不少生意，現在他們的是否能把生意恢復到山火前… Read more […] 新聞 香港確診持續高企 長者看醫生須等四日 December 27, 2022 新聞, 香港新聞, 中港台新聞, 熱點關注 香港確診持續高企，四天長假急症室逼滿人，醫管局指定診所或遙距診症亦預約爆滿… Read more […]
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