【娛樂新聞】吳保錡〈Echo My Heart〉 借跑步激勵奮鬥向前 永不停步

繼去年年尾推出了〈Am I Crazy?〉後,吳保錡今年第一首派台歌〈Echo My Heart〉繼續以Band Sound示人,不過今次滿載正能量,而且更是名正言順的J-Rock作品!

今次Poki繼續找來Jason Kui擔任監製,作曲側有來自日本的Josef Melin 及 MiNE,作詞的部份就找來鍾雪操刀。Poki道:「我自己好鍾意One OK Rock和Linkin Park,今次好想做一首真正的J-Rock作品,所以Jason Kui幫我搵咗曾經為日本特撮片《幪面超

人》系列做歌嘅班底嚟幫我作曲編曲,所以今次真係一首日本歌!」至於歌詞部份,Poki找來鍾雪,全因對方很明白他的想法。Poki談及歌詞主旨道:「今次係想用跑步借喻我嘅人生。今年年頭我參加咗人生第一個10公里賽事,喺賽道上見到好多人都跑,不論男女老幼,任何階層都跑,過程中大家都會令自己愈嚟愈進步。我而家32歲,感覺到自己都有可能退步,但跑步就令自己有進步嘅感覺,而且好多困難、逆風嘅環境下都可以衝破。」Poki曾深度思考,處於劣勢,是否等於一定要放棄?但他很快就否定了,更說:「只要一直向前行向前衝,一定可以衝破所有難關!」

Poki很想將這首〈Echo My Heart〉送給自己,作為自己的主題曲,他說:「好想用嚟提醒自己,要Keep住跑向前衝,Keep住突破自己嘅人生,唔好原地踏步!」所以跟〈Am I Crazy?〉相比,今次不論歌曲到MV,都來個大逆轉,力量澎湃、正氣,散發滿滿的正能量,Poki在MV中的笑容,亦由〈Am I Crazy?〉中的邪氣,變得陽光有活力,而且他以樂隊主音的身份站在鏡頭前高唱,Rock爆的演繹,也一圓他的心願,如J-Rocker般,跟樂迷見面。

