【娛樂新聞】《One Day 約會實況》Marco向193取經追女仔

ViuTV全新節目《One Day 約會實況》首播。節目為一向被指缺乏戀愛經驗的P1X3L成員葉振弘(Marco),安排與15位不同類型的女神分別進行一日模擬約會。

節目首集Marco與一位散發著「GFable」氣息的女神約會,二人的初次對談雖然隔著布幕,只能看到對方的剪影,女生的聲音也經過處理,但是完全無阻二人交流,Marco更表示女神說話的語氣很可愛,像是與「小精靈」溝通一樣,讓他有心動的感覺。了解過女神的喜好後,Marco立刻向「約會軍師」郭嘉駿(193)取經,並請193協助他制定與女神的約會行程。由於女神曾透露她喜歡吃辣,193建議二人去吃麻辣火鍋,更提示Marco要趁機展現自己暖男的一面:「為咗表示你夠細心,到時記得叫鴛鴦鍋,話就算佢覺得麻辣湯底太辣,都可以食吓另一邊唔辣嘅湯底。」Marco聞後即大嘆193高招。

