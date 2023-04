【娛樂新聞】樂壇新人Kyra何潔瀅推出第一首派台歌《仰望》

《仰望》是與作曲家張家誠與陳薔天合作,聯手量身訂造寫出歌手第一身經歷。

這絕對不是各有各做好自己的功課然後結合在一起,這首歌來來回回製作了差不多一年的時間,大家有很多諗法,需要很多了解,才做出這個成果!監製認為Kyra 是有能力在聲音上做一些細節同感情的技巧,所以大家一齊去做了這首暗黑系列既音樂。

Kyra運用了自己有感情的聲線去表達她有爆發力和內心的恐懼,以及在感情上受到的創傷。想表達出一種心情,一種心境,一種愛情的一個狀況!既暗黑但又治癒的感覺!

此外,這首歌用了差不多40人的弦樂錄製,一開始用鋼琴慢慢帶入,一開始比較安靜了,副歌開始爆發,然後後段到了間奏是高潮的位置,弦樂團令到整個音樂的層次鮮明!

愛一個人,無論做多少掙扎,還是只有自己一人,沒有人理睬,他從來沒有走進過你的心,沒有用心去愛過你,只能仰望着外面的世界,但終究還是等待著他的歸來的一天。這種愛 是那麼的卑微。愛到連自己都不是自己了,其實是自己把自己困著了!

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。