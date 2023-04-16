【娛樂新聞】樂壇新人Kyra何潔瀅推出第一首派台歌《仰望》

《仰望》是與作曲家張家誠與陳薔天合作，聯手量身訂造寫出歌手第一身經歷。

這絕對不是各有各做好自己的功課然後結合在一起，這首歌來來回回製作了差不多一年的時間，大家有很多諗法，需要很多了解，才做出這個成果！監製認為Kyra 是有能力在聲音上做一些細節同感情的技巧，所以大家一齊去做了這首暗黑系列既音樂。

Kyra運用了自己有感情的聲線去表達她有爆發力和內心的恐懼，以及在感情上受到的創傷。想表達出一種心情,一種心境,一種愛情的一個狀況！既暗黑但又治癒的感覺！

此外，這首歌用了差不多40人的弦樂錄製，一開始用鋼琴慢慢帶入，一開始比較安靜了，副歌開始爆發，然後後段到了間奏是高潮的位置，弦樂團令到整個音樂的層次鮮明！

愛一個人，無論做多少掙扎，還是只有自己一人，沒有人理睬，他從來沒有走進過你的心，沒有用心去愛過你，只能仰望着外面的世界，但終究還是等待著他的歸來的一天。這種愛 是那麼的卑微。愛到連自己都不是自己了，其實是自己把自己困著了！

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。