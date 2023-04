【娛樂新聞】陳柏宇一連兩日街頭獻唱 迫爆銅鑼灣 與樂迷近距離互動

陳柏宇昨日現身銅鑼灣鬧市Busking,宣傳新歌〈一人傍晚藝術館〉,吸引大批歌迷蜂擁而至。早前因為二女出世而忙於湊女的Jason,表示已投入工作,灌錄新歌。

為宣傳新歌〈一人傍晚藝術館〉,Jason一連兩日於銅鑼灣希慎廣場外舉行Busking活動《一人傍晚藝術館Moving Live》,昨日他配合歌曲名字,於傍晚時份現身獻唱,悅耳的歌毐將鬧市搖身一變成為藝術館,結果吸引大批Fans、行人駐足觀賞,高峰時期更有逾500人圍觀,令現場擠迫得水洩不通,Jason更一度要呼籲大家別企出馬路,顧及安全之餘,亦方便駕駛者,而Jason亦連唱了五首歌,包括新歌〈一人傍晚藝術館〉外,還唱出〈有我〉、〈有天〉等作品,完結後Fans仍狂嗌Encore,未想離開。

其實自去年推出《The Fight Goes On》專輯後,Jason已很久沒有進行Busking,而在銅鑼灣獻唱更是多年前的事,不過Jason笑言:「其實感覺差距不大,因為仍然同觀眾可以喺超級近嘅距離之下互動,係好好玩又好開心嘅。」

其實〈一人傍晚藝術館〉推出已有一段時間,但碰巧Jason的二女星晴出世,所以未有多作宣傳,但唱片公司仍斥六位數字大搞Busking之餘,亦有單曲宣傳貨車穿梭香港及九龍區讓樂迷打卡,Jason表示:「呢首歌已經出咗兩個月,之前生女,所以令所有嘢嘅步伐都慢咗,嚟緊會忙於灌錄新歌,再次投入工作。」有關今年的音樂規劃,Jason表示:「上年嘅歌,好似〈有我〉、〈有天〉,都係好有主題同好有力量,〈一人傍晚藝術館〉就係好Chill嘅作品,同之前感覺好唔同,好開心外間反應好好!嚟緊嘅歌都會有唔同嘅驚喜,大家拭目以待。」

今日下午5時30分於希慎廣場(啟超道入口)仍有《一人傍晚藝術館Moving LIve》,Jason指今日要陪大女Abi前去表演芭蕾舞要早起,跟住再Busking,怕影響演出水準,但專業的他仍會盡力唱到最好。他又提醒Fans如果見到宣傳,記得影相打卡,再在社交媒體Tag他與他分享。

