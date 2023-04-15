【娛樂新聞】陳柏宇一連兩日街頭獻唱 迫爆銅鑼灣 與樂迷近距離互動

陳柏宇昨日現身銅鑼灣鬧市Busking，宣傳新歌〈一人傍晚藝術館〉，吸引大批歌迷蜂擁而至。早前因為二女出世而忙於湊女的Jason，表示已投入工作，灌錄新歌。

為宣傳新歌〈一人傍晚藝術館〉，Jason一連兩日於銅鑼灣希慎廣場外舉行Busking活動《一人傍晚藝術館Moving Live》，昨日他配合歌曲名字，於傍晚時份現身獻唱，悅耳的歌毐將鬧市搖身一變成為藝術館，結果吸引大批Fans、行人駐足觀賞，高峰時期更有逾500人圍觀，令現場擠迫得水洩不通，Jason更一度要呼籲大家別企出馬路，顧及安全之餘，亦方便駕駛者，而Jason亦連唱了五首歌，包括新歌〈一人傍晚藝術館〉外，還唱出〈有我〉、〈有天〉等作品，完結後Fans仍狂嗌Encore，未想離開。

其實自去年推出《The Fight Goes On》專輯後，Jason已很久沒有進行Busking，而在銅鑼灣獻唱更是多年前的事，不過Jason笑言：「其實感覺差距不大，因為仍然同觀眾可以喺超級近嘅距離之下互動，係好好玩又好開心嘅。」

其實〈一人傍晚藝術館〉推出已有一段時間，但碰巧Jason的二女星晴出世，所以未有多作宣傳，但唱片公司仍斥六位數字大搞Busking之餘，亦有單曲宣傳貨車穿梭香港及九龍區讓樂迷打卡，Jason表示：「呢首歌已經出咗兩個月，之前生女，所以令所有嘢嘅步伐都慢咗，嚟緊會忙於灌錄新歌，再次投入工作。」有關今年的音樂規劃，Jason表示：「上年嘅歌，好似〈有我〉、〈有天〉，都係好有主題同好有力量，〈一人傍晚藝術館〉就係好Chill嘅作品，同之前感覺好唔同，好開心外間反應好好！嚟緊嘅歌都會有唔同嘅驚喜，大家拭目以待。」

今日下午5時30分於希慎廣場（啟超道入口）仍有《一人傍晚藝術館Moving LIve》，Jason指今日要陪大女Abi前去表演芭蕾舞要早起，跟住再Busking，怕影響演出水準，但專業的他仍會盡力唱到最好。他又提醒Fans如果見到宣傳，記得影相打卡，再在社交媒體Tag他與他分享。

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