【娛樂新聞】獲Fans搞生日會慶生 Cath日本旅行探親兼工作文

黃妍（Cath）在4月4日生日，早前Fans趁假期為Cath大搞生日會慶祝，令Cath放下平時的一本正經玩個夠本。Cath又透露早前去日本旅行工作兼探親，遇上多個第一次之外，搞笑的經歷也觸發她今年生日願望目標要學日文。

Cath向來記性差、畫功差，結果Fans在生日會中設計了幾個遊戲，完全是針對Cath這些弱點，但她仍玩得十分開心。Cath說：「本身冇諗過有生日會同埋有咁多人嚟，大家平時聽我做Podcast或者台上唱歌都好正經，今日一齊玩遊戲好開心，仲展示咗好癲嘅狀態出嚟，Fans表示已經有好多我嘅黑圖。」窩心的Fans又知道Cath鍾意蠟筆小新，特別訂造了卡通的造型蛋糕，氹得伊人笑逐顏開。

早前Cath飛往日本，除了旅行探親外，更進行了新歌〈反烏托邦三部曲〉的MV拍攝，Cath表示： 「因為我係超級工作狂，成個Trip好充實！而且好多第一次，例如第一次睇到富士山仲要係好清楚；又撞啱櫻花盛開嘅季節，滿開櫻花非常靚，另外我未試過喺日本拍MV，同同事喺美麗嘅地方有美好回憶，好滿足！」

Cath又透露表姐一家住在日本，今次前去當地亦有順道探親。Cath說：「表姐係孕婦，今次見佢個肚好大好得意，有同佢大女一齊食飯，因為大女喺日本生活，過得好開心，所以都好感動。大女日文叻過全部人，會取笑日文水皮嘅媽媽，試過要叫一個叔叔，但媽媽會公開叫咗人哋做老奶奶，結果大女就笑到爆。」看到可愛的姨甥女，觸發Cath今年生日願望想學日文，她說：「過去都好Typical，願望想寫到好聽嘅歌，今年有少少目標想學日文。平時都鍾意聽日文歌睇日本電影，但一粒字都聽唔明，今次去日本發現用英比較難溝通到，冇乜嘢方法可以將自己想表達嘅嘢表達比對方知，如果可以學到少少基礎日文，聽歌可以理解埋佢嘅歌詞，睇日本片可以聽埋佢嘅語氣 。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。