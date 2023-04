【娛樂新聞】獲Fans搞生日會慶生 Cath日本旅行探親兼工作文

黃妍(Cath)在4月4日生日,早前Fans趁假期為Cath大搞生日會慶祝,令Cath放下平時的一本正經玩個夠本。Cath又透露早前去日本旅行工作兼探親,遇上多個第一次之外,搞笑的經歷也觸發她今年生日願望目標要學日文。

Cath向來記性差、畫功差,結果Fans在生日會中設計了幾個遊戲,完全是針對Cath這些弱點,但她仍玩得十分開心。Cath說:「本身冇諗過有生日會同埋有咁多人嚟,大家平時聽我做Podcast或者台上唱歌都好正經,今日一齊玩遊戲好開心,仲展示咗好癲嘅狀態出嚟,Fans表示已經有好多我嘅黑圖。」窩心的Fans又知道Cath鍾意蠟筆小新,特別訂造了卡通的造型蛋糕,氹得伊人笑逐顏開。

早前Cath飛往日本,除了旅行探親外,更進行了新歌〈反烏托邦三部曲〉的MV拍攝,Cath表示: 「因為我係超級工作狂,成個Trip好充實!而且好多第一次,例如第一次睇到富士山仲要係好清楚;又撞啱櫻花盛開嘅季節,滿開櫻花非常靚,另外我未試過喺日本拍MV,同同事喺美麗嘅地方有美好回憶,好滿足!」

Cath又透露表姐一家住在日本,今次前去當地亦有順道探親。Cath說:「表姐係孕婦,今次見佢個肚好大好得意,有同佢大女一齊食飯,因為大女喺日本生活,過得好開心,所以都好感動。大女日文叻過全部人,會取笑日文水皮嘅媽媽,試過要叫一個叔叔,但媽媽會公開叫咗人哋做老奶奶,結果大女就笑到爆。」看到可愛的姨甥女,觸發Cath今年生日願望想學日文,她說:「過去都好Typical,願望想寫到好聽嘅歌,今年有少少目標想學日文。平時都鍾意聽日文歌睇日本電影,但一粒字都聽唔明,今次去日本發現用英比較難溝通到,冇乜嘢方法可以將自己想表達嘅嘢表達比對方知,如果可以學到少少基礎日文,聽歌可以理解埋佢嘅歌詞,睇日本片可以聽埋佢嘅語氣 。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。