【娛樂新聞】有錢齊齊搵 張敬軒孖造型師拍廣告：「我都係為咗日後造型著想。」

早前張敬軒被倫敦導遊大爆他私下是貼地暖男,其實軒仔除了出名愛錫fans及提攜後輩,對自己工作團隊的每一員的照顧更加無微不至,最近他更孖住跟他合作多年的靚女造型師拍廣告,實行有錢齊齊搵。

向來甚受廣告商歡迎的軒仔,最近社交平台連出幾個廣告post,昨日一條短片更孖住他的造型師Constance Lee上陣,齊齊拍攝廣告片。片中造型師負責開車,跟軒仔chit chat,大談護膚心得,不知是否擔心造型師駕車技術存疑,客戶特意聘請錢家班拖車拍攝,認真大陣仗,提到軒仔是否也擔心造型師的駕車技術時,他笑說:「當然唔係,如果我揸可能大家仲驚,哈哈。」拍攝後軒仔亦大讚造型師表現,「平時Cons姐(造型師)幫我搵衫、搞造型係好妥當,我好信任佢,冇試過出現造型師整蠱藝人系列,估唔到而家佢連上鏡嘅表現都咁淡定,好自然。」至於今次孖住造型師搵銀,軒仔笑謂:「係為咗我日後造型著想。」其實去年ViuTV節目《Fashion Killer》請來Constance擔任顧問,她亦曾邀請軒仔上節目助陣,軒仔當時二話不說一口答應擔任其中一集嘉賓,瞓身支持戰友,可見軒仔與工作團隊成員感情深厚。

