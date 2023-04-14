【娛樂新聞】王君馨擔任ViuTV節目嘉賓 大方分享與老公甜蜜相識經過

ViuTV節目《Chat It Out》由沈貞巧 (Gao@COLLAR) 、湯駿業 (Ah Dee) 主持。每集就不同主題，邀請不同嘉賓分享自身故事，嘉賓又會現場演繹與故事有關聯的歌曲，以音樂訴說感受。於節目的後段，主持更會跳出錄影廠，訪問街頭演唱者、網絡歌手等音樂單位，帶觀眾認識主流樂壇以外的音樂世界。

節目第九集邀得王君馨 (Grace) 擔任嘉賓，分享她為了圓歌手夢，踏出舒適圈由演員轉型成為獨立歌手的各種取捨。她感謝老公一直以來給予她無限量支持，亦大方透露與老公的甜蜜相識經過。Grace直言二人是一見鍾情，又形容他們的邂逅非常「傻更更」，因為當時Grace於一間咖啡店打工，老公本來只是在取車的途中經過，卻意外地被站在店外的Grace邀請入內喝咖啡，自此之後她每天也會看到老公光顧咖啡店。Gao及Ah Dee都表示覺得此戀愛經歷很浪漫，Gao又笑言：「早知我都去做cafe侍應啦！」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。