讓家瑜帶您探索全球最大的娛樂城市-拉斯維加斯,這裡是一個充滿活力與樂趣的地方。欣賞城市的全景,感受狂歡的氣氛,並且品嚐各種亞洲美食。本次旅程邀請到本台美食節目主持人甄文達先生,逛遍拉斯維加斯大道上的亞洲複合式餐廳,品味最道地的美食佳餚。這是一次難得的度假之旅,讓您在忙碌的生活中放鬆身心,享受一段美好的時光。

