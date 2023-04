【娛樂新聞】為香港迪士尼拍攝宣傳影片 盧瀚霆展現最童真一面

香港樂園度假區全新Fans-tasy體驗「Duffy與好友同萌遊」經已展開,無論是走進全新Duffy與好友遊玩屋隨意玩樂、於4月指定日子欣賞「StellaLou夢想起舞吧」,或是選購主題限定精品、享用最新主題美食及酒店體驗等,賓客都將隨心做回純真的自己,享受多樣繽紛春日驚喜。MIRROR成員之一的盧瀚霆早前除出席「Duffy與好友同萌遊」慶祝派對外,他亦為樂園拍攝了「Duffy與好友同萌遊」宣傳影片,今日樂園更將發放製作花絮。

為了拍攝該宣傳影片,Anson Lo在拍攝前一日已入住樂園酒店,好等自己以最佳狀態迎接拍攝工作。一開機拍攝,Anson Lo即時進入狀態,放下平時又Cool又型的形象,時而向著Duffy可愛地合照,時而抱著LinaBell 露出腼腆的表情;戴上頭箍時更展現童真笑容,投入拍攝的同時,也遊心而玩,頓時變成Mega Fan,在鏡頭前流露出最純真的一面。在鏡頭背後,Anson Lo專業地跟工作人員溝通,務求將遊心而玩的心情,透過畫面傳遞給觀眾。

幕後花絮中,Anson Lo亦分享了這次為樂園拍攝宣傳影片的感受,他說:「嚟香港迪士尼樂園同Duffy and Friends拍攝係好夢幻、奇妙又開心嘅經歷。」的而且確,誰會想到可以與Duffy and Friends在樂園玩捉迷藏!當看見Duffy and Friends蹦蹦跳跳,去到哪裡就玩到哪裡,Anson Lo也不禁道:「Duffy and Friends佢哋好Cute,佢哋就好似一班好朋友無憂無慮咁喺埋一齊玩,同佢哋一齊,我都好似成為咗佢哋嘅一份子,搵番自己嘅童心!」Anson Lo在拍攝期間也真的與Duffy and Friends成為了好朋友,在大街餐廳拍攝品嚐「Duffy與好友下午茶」時,會帶同穿上春日新裝Duffy與好友毛公仔拍照留念;看到漂亮的毛公仔服飾,又會悉心為Duffy轉換造型,這對於本身就是時尚達人的Anson Lo來說,沒有難度之餘,也輕易為Duffy塑造出最型格的造型。

