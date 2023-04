【娛樂新聞】第四十一屆香港電影金像奬殿堂級榮譽 「終身成就奬」得主胡楓

香港電影金像奬協會(大會)今日(13日)公布:將於4月16日晚上舉行的「第四十一屆香港電影金像奬」頒發兩項殿堂級榮譽,「終身成就奬」頒予演員胡楓先生,及「專業精神奬」頒予兩位資深影評人羅卡先生及石琪先生,表彰三位超過半世紀為香港電影壇作出重大貢獻,為後輩之楷模。

終身成就獎得主:胡楓先生

胡楓,本名胡繼修,圈中人暱稱「修哥」。他自1953年出道後即一帆風順,片約不斷,縱橫藝壇七十載屢創演藝紀錄。修哥曾參演超過百部電影,上世紀五十至七十年代的粵語片一線女主角幾乎都曾跟他合作過;他從未出版過個人唱片專輯,卻多次於香港體育館(紅館)開個人演唱會,九旬高齡在台上又唱又跳。

胡楓當年甫亮相大銀幕即以男主角身份登場,在其電影首作《男人心》(1953)與「花旦王」芳艷芬合演愛情喜劇。修哥早年主演的電影的女主角不是芳艷芬便是白雪仙,而羅艷卿、鄧碧雲、于素秋、吳君麗、白燕、小燕飛等當時得令女星也曾飾演過他的愛人。

在1950年代後期,跟修哥在鏡頭前山盟海誓的是南紅、夏萍、苗金鳳、丁瑩、林鳳及白露明等獨當一面的女演員。及至在六十年代,陳寶珠及蕭芳芳兩位青春玉女瘋魔萬千影迷,無獨有偶,與二人在影片中大跳阿哥哥、共談戀愛的有為青年亦是修哥!當年港產歌舞片興起,舞藝精湛的修哥與蕭芳芳合演跳舞場面駕輕就熟,自此有「舞王修」之譽。

胡楓有名「百搭小生」,不僅能匹配不同年代不同風格的女星,與其他男明星同場也是互相輝映,相得益彰。他其中一個重要演出是與謝賢在經典喜劇《難兄難弟》(1960)合演舊同窗兼「死黨」,其飾演腦筋靈活、隨遇而安的經紀,而謝賢所扮演的角色則是呆頭呆腦,二人在戲中互動,相映成趣。

粵語片於1970年代式微後,修哥主要在電視台演出,但仍不時在電影中客串亮相。由於他人緣極好,與台前幕後成為好友之餘,更與後輩演員打成一片,張學友、黎明、林憶蓮、劉美君、張家輝、樓南光、斑斑、黃造時、方國珊、徐思斐、陳輝虹及朱健鈞等就是因拍片結緣而成為其乾兒女。

胡楓以演藝作為終身事業,他也曾涉足監製、編劇等幕後工作,並執導過六部電影,其中《瘋狂電視迷》是他最喜歡的作品。此外,七十年初他還跟朋友合作發行粵語片到東南亞。

七十多年來胡楓勇於挑戰任何角色,就是這種敬業樂業的精神,令這位本屆「香港電影金像奬—終身成就獎」得主成為人人敬重的影壇長青樹。

