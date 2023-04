【娛樂新聞】Gin Lee李幸倪新歌玩單戀： 「煲電話粥係我嘅強項！」

Gin Lee李幸倪今年第二首派台作品《單戀這件小事》今日(12日)推出,新歌有別於她以往曲風,是首甜甜的R&B情歌。

過去多演繹慘情歌的Gin解構歌曲由來,原來是應fans所求,絕對是錫fans錫到燶,「因為好多fans都好想聽我唱多啲R&B嘅歌,同埋以往唱嘅絕大部份都係慘情歌,所以今次特別揀呢個style。」R&B當中,Gin刻意挑選於自己求學時間、影響她很多的歌手的歌曲類型,「其實呢首歌好Babyface,嗰個年代仲有Destiny’s Child、Toni Braxton等等,讀書時好鍾意聽佢哋嘅歌。其實個時間點就同我哋而家講緊呢個單戀嘅故事,亦都係求學時期發生好多美好嘅事情,而家睇番嗰個年代聽呢啲歌嗰個回憶係好美好。」

說到「單戀」,Gin亦分享了自己的單戀小故事,讀書時期喜歡上一個靚仔又有才華的學長,自以為毫不浪漫的Gin因為學長而親手製作小禮物,每每見到對方喜歡的東西,都會買下並不署名地偷偷寄給他,期望有日對方會猜到自己是送禮人,「通常鍾意人嘅時候,我嗰個狀態會囉囉攣、每一日都甜絲絲,好似所有嘢都會變得好美好。每一日都會好想同佢message、講電話,我真係好識講電話,可以講十幾個鐘,哈哈,煲電話粥係我嘅強項!」

Gin坦言錄音時有多方面事情要兼顧,包括語氣及表情,唱得稍為激昂,便會導致反效果,「要笑住唱,有啲段落比較夢幻,演繹上就要營造嗰個氣氛,要keep住甜,就算去到高音、要唱得激昂,都要keep住甜個感覺係比較困難,因為一用力去唱就好容易變得惡,所以要由頭到尾都keep住夢幻、甜同愛,呢個演繹係今次嘅目標。今次真係好想大家聽完之後,會甜絲絲、好開心、好有愛。」

除此之外,Gin繼前晚(10日)開IG live人肉速遞外賣俾fans後,昨晚(11日)她又玩直播跟網民互動,她表示昨晚直播後收到很多訊息問她為何只得兩個名額受惠,着大家想想有甚麼活動可以多人一齊參興, 有網民提議組團睇戲後,大家都紛紛舉手支持,Gin一口答應,隨即聯絡戲院部同事,即時豪氣請fans到英皇戲院觀賞電影《死屍死時四十四》,一切準備就緒,Gin對網民說:「你哋唔好跣我,去到得我自己一條友喺度睇,唔好放我飛機呀,哈哈。」到達戲院取得戲飛後,Gin便不停派飛及合照,笑言自己:「呢排好多嘢撈,又要派飛又要送外賣。」完場後電影《死屍死時四十四》導演何爵天突然現身戲院,原來朋友告知他Gin突發請睇戲,所以他便特意趕過來戲院向Gin及觀眾致謝。即興深夜睇戲由召集到開場的個多小時,已引來百多位粉絲入場睇戲,Gin號召力認真驚人。

