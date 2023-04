【娛樂新聞】超酸首支跳唱歌曲《Sour Funny》邀一眾好友參與拍攝MV

《Sour Funny》是超酸第一首的出道跳唱歌曲,以Funky的音樂明快節奏帶你從音樂的世界認識一次超酸。

這首歌名有兩個意思,歌名中的「Sour 」(酸) 代表超酸,而「Funny」(有趣的),即直接告訴你超酸就是個有趣的人(講笑),超酸希望能在這個荒謬嘅世界中用自身一點點的感染力去帶些正能量給大家,雖然喜歡整古做怪,但更喜歡分享愛分享愉快。

而第二個意思是這首真正想說的~ 「Sour 」除了解酸的,還解辛酸的、壞的、令人不快、打擊,想告訴大家即使生活中遇到一些挫折、抨擊、不愉快、奇怪的事/做了些蠢事醜事,但不用怕!這些都是令人成長的過程,希望大家在消化過後、換了角度去看後,發現有些事其實幾有趣,當中有句歌詞「情況變態尷尬再KAM再怪都玩得起 釋懷當秘技」這就是超酸如何對待這個世界的態度!一起好好玩這場人生遊戲人生吧!

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。