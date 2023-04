【娛樂新聞】李幸倪化身「外賣Gin員」送宵夜 亂入加蔥「呃走」五百蚊

Gin Lee李幸倪今晚(10日)於IG開live,除了跟歌迷分享工作日常,期間更即興為fans買宵夜兼親自送上門,化身「外賣Gin員」,驚喜十足。

今晚九時半,Gin Lee於IG開live表示自己剛剛收工,直播期間,Gin不忙跟fans互動。Gin謂剛收工未吃晚飯又肚餓,遂決定買宵夜獎勵自己,同事提議到「消夜勝地」太安樓,期間她忽發奇想大派福利,「不如買埋宵夜俾你哋食啦,有冇人喺港島區,橫掂自己肥,不如大家一齊肥。」fans們頓時於IG起哄,而且反應熱烈,你哋phone in入嚟啦。」雖然fans不斷phone in,不過大多數「運吉」,只為見Gin一面,期間微辣藝人加蔥都加入「戰團」,表示自己剛開完會,公司在銅鑼灣,Gin即爽快答應買宵夜送上他公司,加蔥半信半疑笑言:「係咪啲電話騙案?」隨後再有fans phone in,fans表示自己於銅鑼灣,Gin一口答應會送上宵夜。

到達太安樓後,Gin一馬當先落車並走到點心舖位,order蝦餃、燒賣及排骨,等候期間,一眾fans收到風,直奔太安樓跟她合照,除了點心,她又到便利店買雪糕,遇上小fans時又請她吃雪糕,十分窩心。Gin坐車到銅鑼灣時,她問fans有甚麼跟她的宵夜交換,有fans留言以錢交換,Gin大讚好提議,笑說:「delivery charge好平,廿蚊都得。加蔥話變魔術俾我睇,期待期待。」到達銅鑼灣後,Gin下車時已有fans在場等候,送上外賣後,Gin便逐一跟他們合照,隨後便轉場到加蔥的辦公室。

上到辦公室,加蔥一看到Gin便大呼:「我到而家都好難以置信。」又對Gin說:「我唔係變魔術咁簡單,我要報答你。」他着Gin拿出五百元,然後表示會將她的五百元變成一千元,只見加蔥手上的五百元慢慢變色,變成一千元,但Gin仔細一看,問道:「呢張係菲律賓錢嚟㗎喎⋯⋯」加蔥直認不諱,「我冇話係港幣喎。」一眾正在看直播的網民紛紛留言,「世紀騙案!」、「都話唔好信魔術師。」、「快啲報警!」Gin繼續自言自語:「我張五百蚊去咗邊?」十分搞笑。見Gin「念念不忘」,加蔥便給她一個復仇機會,二人玩「非洲撲克」,Gin問為甚麼叫「非洲撲克」,加蔥解說:「因為非洲好熱,所以玩牌速度快,係直接派牌。」三盤兩勝,如Gin勝出兩次,便可贏回五百元。結果加蔥直落三盤獲勝,Gin慘敗,更在直播結束前「奉勸」一眾網民:「千祈唔好再玩啤牌,同唔好玩魔術。」笑料十足。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。