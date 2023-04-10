【娛樂新聞】李幸倪化身「外賣Gin員」送宵夜 亂入加蔥「呃走」五百蚊

Gin Lee李幸倪今晚（10日）於IG開live，除了跟歌迷分享工作日常，期間更即興為fans買宵夜兼親自送上門，化身「外賣Gin員」，驚喜十足。

今晚九時半，Gin Lee於IG開live表示自己剛剛收工，直播期間，Gin不忙跟fans互動。Gin謂剛收工未吃晚飯又肚餓，遂決定買宵夜獎勵自己，同事提議到「消夜勝地」太安樓，期間她忽發奇想大派福利，「不如買埋宵夜俾你哋食啦，有冇人喺港島區，橫掂自己肥，不如大家一齊肥。」fans們頓時於IG起哄，而且反應熱烈，你哋phone in入嚟啦。」雖然fans不斷phone in，不過大多數「運吉」，只為見Gin一面，期間微辣藝人加蔥都加入「戰團」，表示自己剛開完會，公司在銅鑼灣，Gin即爽快答應買宵夜送上他公司，加蔥半信半疑笑言：「係咪啲電話騙案？」隨後再有fans phone in，fans表示自己於銅鑼灣，Gin一口答應會送上宵夜。

到達太安樓後，Gin一馬當先落車並走到點心舖位，order蝦餃、燒賣及排骨，等候期間，一眾fans收到風，直奔太安樓跟她合照，除了點心，她又到便利店買雪糕，遇上小fans時又請她吃雪糕，十分窩心。Gin坐車到銅鑼灣時，她問fans有甚麼跟她的宵夜交換，有fans留言以錢交換，Gin大讚好提議，笑說：「delivery charge好平，廿蚊都得。加蔥話變魔術俾我睇，期待期待。」到達銅鑼灣後，Gin下車時已有fans在場等候，送上外賣後，Gin便逐一跟他們合照，隨後便轉場到加蔥的辦公室。

上到辦公室，加蔥一看到Gin便大呼：「我到而家都好難以置信。」又對Gin說：「我唔係變魔術咁簡單，我要報答你。」他着Gin拿出五百元，然後表示會將她的五百元變成一千元，只見加蔥手上的五百元慢慢變色，變成一千元，但Gin仔細一看，問道：「呢張係菲律賓錢嚟㗎喎⋯⋯」加蔥直認不諱，「我冇話係港幣喎。」一眾正在看直播的網民紛紛留言，「世紀騙案！」、「都話唔好信魔術師。」、「快啲報警！」Gin繼續自言自語：「我張五百蚊去咗邊？」十分搞笑。見Gin「念念不忘」，加蔥便給她一個復仇機會，二人玩「非洲撲克」，Gin問為甚麼叫「非洲撲克」，加蔥解說：「因為非洲好熱，所以玩牌速度快，係直接派牌。」三盤兩勝，如Gin勝出兩次，便可贏回五百元。結果加蔥直落三盤獲勝，Gin慘敗，更在直播結束前「奉勸」一眾網民：「千祈唔好再玩啤牌，同唔好玩魔術。」笑料十足。

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