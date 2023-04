【娛樂新聞】黃妍到日本旅行兼拍新歌MV 狂吃美食未返港先減磅

在舉行個唱以後,黃妍(Cath)走到日本旅行,但向來是工作狂的她,卻趁機為新歌〈反烏托邦三部曲〉拍攝MV,實行寓娛樂於工作。

〈反烏托邦三部曲〉是一首充滿正能量的歌曲,編曲充滿陽光感,主題亦很具鼓勵作用。Cath道:「喺我哋生命裡面,會經常發生好意外嘅事情或困難,然後我哋會幻想發生烏托邦結局,例如:會彈出英雄人物,幫你解決所有問題,面對嘅困境就會迎刃而解,但現實生活中發生嘅機會率少之又少,我哋往往要靠自己去將問題逐一解決,所以呢首歌係想鼓勵大家,不如用自己方法、自己對手建構烏托邦。」

為了延續村上春樹《1Q84》概念,Cath這次跟導演要求,想加入小說中的角色,Cath說:「對《1Q84》中的角色——牛河很深刻:樣貌奇醜,為老婆女兒努力工作,但每個人都對佢勁差。我好想將呢個角色放落去,結果導演特別安排一個戴上頭套嘅人演出牛河一角,以幽默、輕鬆嘅手法去表達。」MV特別到了日本一個和式的房屋去拍攝,Cath表示很喜歡這安排,她透露道:「本身係音樂會後放假去日本,但覺得不如順便拍埋MV,因為本身《1Q84》係日本文學,喺MV裡面出現日本畫面,會令件事更加立體,成件事係令我好感動。」

繼上回在英國旅行變開Show,今次到日本變拍MV,Cath笑言:「我係工作狂,去旅行就順便拍MV,好鍾意呢個安排。」所以工作以外,Cath就四處遊歷,不僅遇上天清氣朗的日子可以見到富士山,這趟旅程更遇上櫻花滿開的日子,Cath開心道:「我喜歡花,但向來唔會特登去外地賞花,所以當去到見到時,就覺得大自然真係好美麗,心情豁然開朗,煩惱冇晒!重難金木水

Cath向來為食,今次日本之旅亦吃過不停,最終也增磅了!Cath說:「食咗好多嘢,好彩show前有好好地節食,減得幾勁,所以有Quota喺日本食,但最後都肥咗。都擔心好似上次英國返嚟脹咗幾個碼,所以偶然會喺酒店房開youtube做運動,先未至於肥得太離譜。」Cath更說因為這次日本之旅甚有食神,吃到很多美食,所以她決定之後會出Vlog作介紹。

