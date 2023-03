ViuTV原創劇《和解在後》將於下星期一(27日)起於香港播映。劇集講述一眾調解員在處理不同案件背後的因果同時,各人從中面臨抉擇和成長的故事。而《和解在後:預約面談》亦將於明天(25日)播出。

劇集首播在即,ViuTV為隆重其事舉行記者會,邀得一眾劇中演員出席,包括趙善恆、蘇雅琳、岑珈其、李敏、何洛瑤及袁綺雯。各演員親身介紹劇中角色和分享拍攝劇集的有趣點滴。趙善恆今次劇集中亦身兼導演,分享同時兼任幕前和幕後的感受。另外,監製謝衍峰先生、監製張遨揚先生及導演駱子康先生亦有現身支持。

