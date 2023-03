【KTSF娛樂】張敬軒帶埋父母到英國旅行 導遊爆軒仔私下貼地暖男

張敬軒早前於英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall舉行一連三場的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》已圓滿結束。

這次倫敦之旅除了舉行演唱會,軒仔亦「帶埋父母去旅行」,而且更透露這次家庭旅行是一家人四十二年來第一次一起旅行。為了讓父母能了解當地文化及觀賞名勝,出發前,軒仔親自聯絡當地導遊,十分貼心。

而這位導遊日前於社交台分享了跟軒仔一家的相處點滴,他大讚軒仔私下是位貼心暖男,十分照顧團隊及身邊人,十分貼地,「常常幫他的團隊拍照,攝影師拍了他,他便換手幫攝影師拍照,我在導覽大英博物館時,他聽完會再去做翻譯給菲律賓姊姊,真的好貼心。」除此之外,她又「還原」早前軒仔於社交平台分享被張爸爸輪椅轆腳的事發經過,當日導遊帶着軒仔一家導覽倫敦著名景點白金漢宮,「那天爸爸聽我導覽聽得很專心,所以沒注意到輪椅,連人帶椅,輪子輾過軒仔的腳,我大概是唯一的目擊證人。」她又分享軒仔跟張媽平日鬥嘴趣事,「還有媽媽叫他不要再亂買東西,他說:『唉喔 ~ ~ 好啦好啦知道啦。』哈哈哈,跟媽媽逗嘴時跟大家都一樣,軒仔好可愛。」

導覽完後,導遊問軒仔面對巨大壓力時,他怎麼辦,軒仔便說:「沒辦法解決啊,只能共存。」隨後軒仔又跟她說一見面她都不知道自己是誰,所以他可以很安心放鬆,導遊表示:「因為他來找我時說自己是來自『香港的小張』,我哪會知道他就是張敬軒!!!」最後她寫到:「如果我提前知道,我就不會穿得像交通警察了。拜託下次先講一下好不好。敬軒皮膚好好啊!」十分搞笑!

