【KTSF娛樂】張敬軒帶埋父母到英國旅行 導遊爆軒仔私下貼地暖男

張敬軒早前於英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall舉行一連三場的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》已圓滿結束。

這次倫敦之旅除了舉行演唱會，軒仔亦「帶埋父母去旅行」，而且更透露這次家庭旅行是一家人四十二年來第一次一起旅行。為了讓父母能了解當地文化及觀賞名勝，出發前，軒仔親自聯絡當地導遊，十分貼心。

而這位導遊日前於社交台分享了跟軒仔一家的相處點滴，他大讚軒仔私下是位貼心暖男，十分照顧團隊及身邊人，十分貼地，「常常幫他的團隊拍照，攝影師拍了他，他便換手幫攝影師拍照，我在導覽大英博物館時，他聽完會再去做翻譯給菲律賓姊姊，真的好貼心。」除此之外，她又「還原」早前軒仔於社交平台分享被張爸爸輪椅轆腳的事發經過，當日導遊帶着軒仔一家導覽倫敦著名景點白金漢宮，「那天爸爸聽我導覽聽得很專心，所以沒注意到輪椅，連人帶椅，輪子輾過軒仔的腳，我大概是唯一的目擊證人。」她又分享軒仔跟張媽平日鬥嘴趣事，「還有媽媽叫他不要再亂買東西，他說：『唉喔 ～ ～ 好啦好啦知道啦。』哈哈哈，跟媽媽逗嘴時跟大家都一樣，軒仔好可愛。」

導覽完後，導遊問軒仔面對巨大壓力時，他怎麼辦，軒仔便說：「沒辦法解決啊，只能共存。」隨後軒仔又跟她說一見面她都不知道自己是誰，所以他可以很安心放鬆，導遊表示：「因為他來找我時說自己是來自『香港的小張』，我哪會知道他就是張敬軒！！！」最後她寫到：「如果我提前知道，我就不會穿得像交通警察了。拜託下次先講一下好不好。敬軒皮膚好好啊！」十分搞笑！

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