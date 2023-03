探索舊金山的魅力,除了參觀著名的旅遊景點,還有一個絕佳的選擇就是來到位於45號碼頭附近的機械博物館。這座博物館收藏了許多珍貴的骨董級遊樂設備,如黑白電影時代的床戲、拔槍決鬥、狂笑木偶等,讓你感受到回到過去的奇妙體驗。在這裡,你可以和孩子一起玩耍復古遊戲機,或是和朋友一起挑戰拔槍決鬥的勝負。這座加州獨一無二的復古遊戲機博物館,一定會讓你留下難忘的回憶,所以不要錯過這個絕佳的機會,來一場時光旅行,體驗懷舊的滋味吧!

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。