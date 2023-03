【KTSF娛樂】執導手機廣告又攞獎 張敬軒到St. Paul講Talk

張敬軒繼去年為手提電話品牌的廣告微電影《前夫的愛》擔任導演一職,首次執導的他便獲得MEA廣告頒獎典禮頒發四個重要獎項後,今年再下一城,微電影廣告於被譽為香港「廣告界奧斯卡」的《香港金帆廣告大獎頒獎禮2022》獲得六個獎項,可謂頒獎禮的大贏家。

「唱而優則導」的軒仔其實於社交媒體同樣強,是廣告媒體監察商調查的「十大KOL排行榜」常客,去年更奪得第一位,成為「最強KOL」,因此廣告同時獲得數個社交媒體的項目獎項。再次獲得佳績,軒仔表示十分驚喜及鼓舞,「多謝大會,亦十分感謝廣告客戶全力支持,俾我有好大嘅創作空間,多謝監製、編劇陳詠燊,美術指導張蚊,廣告團隊功不可沒。」

除此之外,剛完成倫敦演唱會嘅軒仔已立即投入工作,下月十八日,軒仔獲聖保羅書院中文科邀請,聯同香港大學朱耀偉教授擔任講師,一同出席關於香港流行曲七十年的聯校講座,全體中西區十二間中學均一同參與,首次擔任講師,軒仔謙稱不敢當,「好榮幸受到邀請,喺台上面唱歌就多,講talk真係少見,唔好話做講師,同大家分享比較貼切,因為自己身處呢個行業,而且對粵語有一種情感喺度,希望到時可以同大家有個愉快嘅分享。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。