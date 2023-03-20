【KTSF娛樂】張敬軒重回創作歌手崗位 於倫敦演唱會尾場唱新歌

一連三場爆滿、於英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》日前來到尾場。

一如首兩場，軒仔除了唱出多首耳熟能詳金曲，亦不忙跟觀眾互動，現場歌迷紛紛向他送上禮物，當軒仔拿起歌迷送上的一大紮花時說道：「咩嚟㗎入面，咁重嘅？」歌迷回答花束內裝了水，軒仔就謂：「嘩！送花送埋水，如果同你結婚你咪送埋大床？你啲機會唔駛留俾我呀，留俾第二個得㗎啦，多謝你。」另一歌迷則送上一支花，軒仔笑說：「好手緊喎呢排，吓？你錄緊㗎？哦！冇呀，我話好靚呀，我未見過彩虹色嘅玫瑰呀，唔，好香呀。」有歌迷向軒仔送上獎座，軒仔讀出獎座上的字，「張敬軒我最喜愛男……朋友，不如俾番你吖，唉～ 咁識佔人便宜嘅而家啲女仔，仲要個座係黑色大理石、金色字咁樣……」不過最特別是有歌迷送上榴槤一個，軒仔「抱着」榴槤說：「『恭喜你呀，你一定係史上第一個進入Royal Albert Hall嘅榴槤啦，你威過我呀而家。』諗唔到我呢個光環就咁俾佢搶咗。我上一次收榴槤都係《只是太愛你》，但我唔食榴槤㗎喎，我諗我同榴槤應該有個誤會，人哋同春天有個約會，我同榴槤有個誤會咁啦。」連串舉動及對話引得全場歡呼兼爆笑。

而是夜亮點則是壓軸歌曲，軒仔唱出由自己作曲、黃偉文 （Wyman）填詞還未發佈的新歌《隱形遊樂場》。原來這是Wyman送給軒仔的禮物，歌詞更是Wyman於尾場前一晚的半夜時分，親自送到酒店給軒仔，絕對是新鮮滾熱辣。演唱會上軒仔解構歌曲由來，原來去年十月收歌回來後，本想請Wyman填詞，但Wyman建議他親自作曲，軒仔亦覺得是好提議，笑說：「咁我寫呀寫，寫到年底中咗covid都未寫。」到出發倫敦前，軒仔已把曲作好，「寫呢首歌嘅時候有一種好強烈嘅孤獨感，呢幾年嘅疫情，成個世界包括我哋生活環境嘅轉變，我成日睇住啲新聞都會有一種抖唔到氣嘅感覺，於是我將呢首歌嘅demo name咗做《Goodbye》，因為我想同呢種唔鍾意嘅無力感say goodbye。」除後便將歌曲發給Wyman，「直到琴晚，我返到酒店收到一個淺藍色嘅信封，係阿Y送俾我一份倫敦嘅紀念品，亦都係送俾香港人嘅一份手信，多謝阿Y。去到Wyman手上，佢總係可以將一啲negative嘅嘢開出花來，佢將呢首歌、呢個旋律，寫咗《黃色大門》嘅呢個番外篇。」

有了歌詞，軒仔隨即找來合作無間同時亦是是次演唱會的音樂總監Johnny Yim為新歌編曲，不足二十四小時便已編好讓他於尾場送合Wyman及倫敦樂迷，「好彩我身邊有位『編曲俠』，因為佢冇預到今次喺倫敦會做一啲同音樂好相關嘅嘢，所以佢keyboard，甚至乎佢部電腦都淨係用嚟寫譜。佢喺冇鋼琴、冇任何樂器嘅輔助下，就幫我編完咗呢首歌。今晚，我想做一件我人生從未做過嘅事，好驚呀！今晚我哋喺倫敦Royal Albert Hall呢度，做一個我新歌嘅preview！」

據知，軒仔及團隊已經於倫敦book好錄音室灌錄這首新歌，香港樂迷亦很快聽到成品。軒仔坦言這是一份珍貴的禮物，「一直以嚟Wyman交詞都係fax或者email，但今次佢拎嚟酒店俾我，真係好感動，好多謝佢咁錫我，呢份係一份好珍貴嘅禮物。」完場後，歌迷仍不捨離開會場，逾二千歌迷於會場出口守候，歡送軒仔離開。完成倫敦演唱會後，軒仔又馬不停蹄為六月香港的《Revisit張敬軒演唱會》進行補場、七月到美國拉斯維加斯、Reno、紐約進行巡演。

另外，由於三場的演唱會反應十分熱烈，Royahl Albert Hall的館長已急不及待立即邀請，希望演唱會團隊重臨這個極具歷史性場地演出。而是次演唱會的合作伙伴、當地的主辦機構Live Nation亦向演唱會團隊送上破紀錄証書，足以証明軒仔的賣座力十足。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。