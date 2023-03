【KTSF娛樂】張敬軒重回創作歌手崗位 於倫敦演唱會尾場唱新歌

一連三場爆滿、於英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》日前來到尾場。

一如首兩場,軒仔除了唱出多首耳熟能詳金曲,亦不忙跟觀眾互動,現場歌迷紛紛向他送上禮物,當軒仔拿起歌迷送上的一大紮花時說道:「咩嚟㗎入面,咁重嘅?」歌迷回答花束內裝了水,軒仔就謂:「嘩!送花送埋水,如果同你結婚你咪送埋大床?你啲機會唔駛留俾我呀,留俾第二個得㗎啦,多謝你。」另一歌迷則送上一支花,軒仔笑說:「好手緊喎呢排,吓?你錄緊㗎?哦!冇呀,我話好靚呀,我未見過彩虹色嘅玫瑰呀,唔,好香呀。」有歌迷向軒仔送上獎座,軒仔讀出獎座上的字,「張敬軒我最喜愛男……朋友,不如俾番你吖,唉~ 咁識佔人便宜嘅而家啲女仔,仲要個座係黑色大理石、金色字咁樣……」不過最特別是有歌迷送上榴槤一個,軒仔「抱着」榴槤說:「『恭喜你呀,你一定係史上第一個進入Royal Albert Hall嘅榴槤啦,你威過我呀而家。』諗唔到我呢個光環就咁俾佢搶咗。我上一次收榴槤都係《只是太愛你》,但我唔食榴槤㗎喎,我諗我同榴槤應該有個誤會,人哋同春天有個約會,我同榴槤有個誤會咁啦。」連串舉動及對話引得全場歡呼兼爆笑。

而是夜亮點則是壓軸歌曲,軒仔唱出由自己作曲、黃偉文 (Wyman)填詞還未發佈的新歌《隱形遊樂場》。原來這是Wyman送給軒仔的禮物,歌詞更是Wyman於尾場前一晚的半夜時分,親自送到酒店給軒仔,絕對是新鮮滾熱辣。演唱會上軒仔解構歌曲由來,原來去年十月收歌回來後,本想請Wyman填詞,但Wyman建議他親自作曲,軒仔亦覺得是好提議,笑說:「咁我寫呀寫,寫到年底中咗covid都未寫。」到出發倫敦前,軒仔已把曲作好,「寫呢首歌嘅時候有一種好強烈嘅孤獨感,呢幾年嘅疫情,成個世界包括我哋生活環境嘅轉變,我成日睇住啲新聞都會有一種抖唔到氣嘅感覺,於是我將呢首歌嘅demo name咗做《Goodbye》,因為我想同呢種唔鍾意嘅無力感say goodbye。」除後便將歌曲發給Wyman,「直到琴晚,我返到酒店收到一個淺藍色嘅信封,係阿Y送俾我一份倫敦嘅紀念品,亦都係送俾香港人嘅一份手信,多謝阿Y。去到Wyman手上,佢總係可以將一啲negative嘅嘢開出花來,佢將呢首歌、呢個旋律,寫咗《黃色大門》嘅呢個番外篇。」

有了歌詞,軒仔隨即找來合作無間同時亦是是次演唱會的音樂總監Johnny Yim為新歌編曲,不足二十四小時便已編好讓他於尾場送合Wyman及倫敦樂迷,「好彩我身邊有位『編曲俠』,因為佢冇預到今次喺倫敦會做一啲同音樂好相關嘅嘢,所以佢keyboard,甚至乎佢部電腦都淨係用嚟寫譜。佢喺冇鋼琴、冇任何樂器嘅輔助下,就幫我編完咗呢首歌。今晚,我想做一件我人生從未做過嘅事,好驚呀!今晚我哋喺倫敦Royal Albert Hall呢度,做一個我新歌嘅preview!」

據知,軒仔及團隊已經於倫敦book好錄音室灌錄這首新歌,香港樂迷亦很快聽到成品。軒仔坦言這是一份珍貴的禮物,「一直以嚟Wyman交詞都係fax或者email,但今次佢拎嚟酒店俾我,真係好感動,好多謝佢咁錫我,呢份係一份好珍貴嘅禮物。」完場後,歌迷仍不捨離開會場,逾二千歌迷於會場出口守候,歡送軒仔離開。完成倫敦演唱會後,軒仔又馬不停蹄為六月香港的《Revisit張敬軒演唱會》進行補場、七月到美國拉斯維加斯、Reno、紐約進行巡演。

另外,由於三場的演唱會反應十分熱烈,Royahl Albert Hall的館長已急不及待立即邀請,希望演唱會團隊重臨這個極具歷史性場地演出。而是次演唱會的合作伙伴、當地的主辦機構Live Nation亦向演唱會團隊送上破紀錄証書,足以証明軒仔的賣座力十足。

