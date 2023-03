闊別三年,香港迪士尼樂園昨天(3月19日)舉辦了一場精彩的馬拉松活動,眾多運動愛好者和一家大細,其中包括藝人鄺星宇(Alex)。

在接受採訪時,鄺星宇表示:「第一次去迪士尼跑馬拉松,感覺好好玩同好新鮮,未諗過可以喺迪士尼跑馬拉松。因為喺今次活動有好多運動愛好者同小朋友打扮成Disney卡通人物一齊跑,跑嘅途中亦有好多Disney卡通人物為我哋加油同表演。下次參加我都要打扮成唐老鴨跑馬拉松。」

這次迪士尼馬拉松活動的成功舉辦,不僅向人們展現了運動的魅力和健康的生活方式,更向人們傳遞了鼓勵和支持的力量。

