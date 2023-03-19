【KTSF娛樂】任賢齊現身電影場景 巡視「任賢齊燒臘飯店」業務

寰亞電影以重磅電影《九龍城寨：圍城》作藍本，於今年「香港國際影視展2023」 攤位布置場景，星光熠熠的星級店舖招牌，成為打卡熱點。主角之一的任賢齊昨日抵港，一落機即趕到會展，到場景內的「任賢齊燒臘飯店」巡視業務，充當一天店長，帶埋新鮮熱辣燒鵝髀，招呼戲中兩位演員黃德斌和伍允龍，三人穿梭場景內的橫街窄巷，還在道具麻雀枱前耍樂拍照，又與電影監製莊澄在場景布置大合照，場面墟冚，非常熱鬧。

小齊大讚攤位布置非常有趣，說：「寰亞電影還原香港七十和八十年代的九龍城寨的環境、建築、生活方式，原汁原味。電影《九龍城寨：圍城》很多精彩的動作場面，還有兄弟之間情誼，很多故事串連，非常期待上映。」小齊看到以他命名的燒臘飯店布置，勾起他最初到香港拍電影時美味回憶，他說：「我最初認識的香港美食文化，並不是推著車子賣的點心，而是香港的燒臘，叉燒、燒鵝、燒鴨和臘腸，對於我是充滿回憶的香港味道。」

小齊更以烹調美食比喻電影界台前幕後的努力，他說：「好看的電影就像做菜，好的導演就是廚師，演員是食材，工作人員像是調味料和火喉，大家努力炮製豐盛的電影大餐。」他又笑言：「當最初我從歌手去拍電影都是愛情片，形象都是好好的，但自從加入『寰亞電影』後，我就180度大轉身，演悍匪、反派和嚴肅提材的角色，由《大事件》到《神鎗手》，很多很多，還有《樹大招風》，最近就是《九龍城寨：圍城》。謝謝公司給我緣份接觸到很多好導演、好演員和堅毅的團隊，讓我對電影更多領悟和成長。」今天小齊已身在澳門，為一連兩場演唱會準備，預祝他演唱會大成功。

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