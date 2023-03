【KTSF娛樂】任賢齊現身電影場景 巡視「任賢齊燒臘飯店」業務

寰亞電影以重磅電影《九龍城寨:圍城》作藍本,於今年「香港國際影視展2023」 攤位布置場景,星光熠熠的星級店舖招牌,成為打卡熱點。主角之一的任賢齊昨日抵港,一落機即趕到會展,到場景內的「任賢齊燒臘飯店」巡視業務,充當一天店長,帶埋新鮮熱辣燒鵝髀,招呼戲中兩位演員黃德斌和伍允龍,三人穿梭場景內的橫街窄巷,還在道具麻雀枱前耍樂拍照,又與電影監製莊澄在場景布置大合照,場面墟冚,非常熱鬧。

小齊大讚攤位布置非常有趣,說:「寰亞電影還原香港七十和八十年代的九龍城寨的環境、建築、生活方式,原汁原味。電影《九龍城寨:圍城》很多精彩的動作場面,還有兄弟之間情誼,很多故事串連,非常期待上映。」小齊看到以他命名的燒臘飯店布置,勾起他最初到香港拍電影時美味回憶,他說:「我最初認識的香港美食文化,並不是推著車子賣的點心,而是香港的燒臘,叉燒、燒鵝、燒鴨和臘腸,對於我是充滿回憶的香港味道。」

小齊更以烹調美食比喻電影界台前幕後的努力,他說:「好看的電影就像做菜,好的導演就是廚師,演員是食材,工作人員像是調味料和火喉,大家努力炮製豐盛的電影大餐。」他又笑言:「當最初我從歌手去拍電影都是愛情片,形象都是好好的,但自從加入『寰亞電影』後,我就180度大轉身,演悍匪、反派和嚴肅提材的角色,由《大事件》到《神鎗手》,很多很多,還有《樹大招風》,最近就是《九龍城寨:圍城》。謝謝公司給我緣份接觸到很多好導演、好演員和堅毅的團隊,讓我對電影更多領悟和成長。」今天小齊已身在澳門,為一連兩場演唱會準備,預祝他演唱會大成功。

