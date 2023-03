【KTSF娛樂】小儀曾想嫁余迪偉 當奴年少曾承諾會娶過門

ViuTV節目《晚吹 – 讓我一次買個夠》由唐劍康(當奴)和練美娟(娟姐)擔任主持。以購物為主題,節目會邀請不同嘉賓分享Shopping經驗趣事,並由心理學家黃仲遠(Mills)進行分析,讓觀眾更了解嘉賓不為人知的一面。

節目最新一集,邀請到阮小儀(小儀)擔任嘉賓,與主持分享購物趣事。當奴自爆當年曾承諾如果無拖拍的話,就會娶小儀。他笑言全因當時小儀是電台裡面最早買樓的人,所以要先泊定個好碼頭:「因為佢係儲好多錢,仲早過少爺占(甄子康)買樓。所以我就諗娶佢都正,可以有層樓。」聞言的小儀自爆當年同一時間其實亦和「好碼頭」余迪偉開盤:「因為佢有加拿大籍,所以我同佢講如果第日無人要嘅話,可唔可以嫁俾佢。」

而問及最瘋狂的一次購物經歷,小儀指曾試過有次在拍攝節目放飯途中,購買了一部汽車。她笑言當時適逢某品牌有指定車輛進行折扣,再加上購物慾十分旺盛,於是在午飯期間,連同兩位識車之人金剛(李信樵)和導演一起去看車。小儀指試坐車輛期間,亦有問金剛意見:「我話金剛你咁肥大,坐得舒唔舒服?金剛話有少少頂頂地但係OK。咁跟住我就買咗。」她表示這是人生唯一一次如此任性地買車。

