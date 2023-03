【KTSF娛樂】鄭欣宜個唱尾場五度Encore 全場大合唱《女神》感動落淚

香港女歌手鄭欣宜(Joyce)一連三場「AIA 呈獻 Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023」昨晚紅館完美落幕,長青級Joystick(Joyce的歌迷暱稱)胡楓和羅蘭,還有好友關心妍與老公、盧慧敏(Amy Lo)、雲浩影(Cloud)、ERROR的梁業(肥仔)和演員兼編劇洪瑞珙等捧場。Joyce一開場勁歌熱舞後,看到全場反應超熱烈,她眼濕濕感激支持。而演唱會尾聲全場大合唱《女神》,Joyce終於忍不住眼水淚,而觀眾完騷後不肯離場,五度Encore,連樂手都已退場,她只好清唱,並約定觀眾下次再見。

演唱會第二部份,音樂總監何秉舜在台上以鋼琴Joyce 演唱《你是什麼時候開始不愛我的?》和《恐懼蠶食心靈》,台上升起一個「小房間」四邊落雨裝置,一對男女舞者在房內演繹情侶又愛又恨的激情,他們落力演出,全身濕透,令人看到非常揪心。之後Joyce向前排觀眾笑說:「你哋有冇灑到水?有冇覺得自己喺主題公園玩水上過山車咁刺激?」而今次舞台燈光效果非常精彩和豐富,Joyce說:「相隔九個月再開騷,我同公司講要不惜工本,大家睇吓台邊呢四條柱,叫做Ground Support,係英國口音,因為佢哋嚟自英國,好international同埋a little bit 威水,好多外國歌手都會用呢種Ground Support去做好靚嘅燈光效果,希望大家細心欣賞。至於柱邊朋友使擔心,我會行近你哋唱歌,當然老規矩係以歡呼聲決定我行去邊啦!」全場歡呼大叫「靚女」、「好索」,氹得Joyce好開心,又做大型心心手勢互動示愛,非常溫馨。

昨晚觀眾反應超熱情,完騷不肯離場,五度Encore,Joyce換上個唱主題自家Tee和牛仔褲出場,全場大合唱《擁抱愛》,落台後再被Fans「召喚」,她戴埋帽和毛巾再出場唱《兄弟》,Joyce表示這首歌是初出道作品,很有紀念價值,還走勻四邊舞台,坐在台邊近離距離與Fans面對面演唱,觀眾席的Fans就向她做大型心心動作,非常開心。第三度出場,Joyce希望唱一首度假feel 的歌,讓歌迷開開心心離場回家,選了《懶人包》。之後Fans仍不願離開,Joyce再出場唱《給最開心的人》後,連樂手都離場,Fans的熱情吶喊,Joyce忍不住第五度登場,她清唱《上心》後說:「真係無歌了,真係要認真地ByeBye,一係咁,我再次約定你哋!」然後向全場飛吻落台。

完騷後Joyce接受傳媒訪問,她表示爸爸鄭少秋因不在港未能到來,但送了花籃和傳短訊給她打氣,感到十分甜蜜。至於這次舞台設計四邊角位因搭建了巨型燈柱,封了部份視線受阻的座位而減少門票收入,Joyce坦言值得犧牲,她說:「最緊要大家睇得開心,效果咁靚,如果唔用呢幾支柱由地面支撐嘅設計,好多效果都做唔到。」Joyce透露很想到英國、美國、加拿大和星馬等地舉行巡迴演唱會。

