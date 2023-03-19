【KTSF娛樂】鄭欣宜個唱尾場五度Encore 全場大合唱《女神》感動落淚

香港女歌手鄭欣宜（Joyce）一連三場「AIA 呈獻 Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023」昨晚紅館完美落幕，長青級Joystick（Joyce的歌迷暱稱）胡楓和羅蘭，還有好友關心妍與老公、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、ERROR的梁業（肥仔）和演員兼編劇洪瑞珙等捧場。Joyce一開場勁歌熱舞後，看到全場反應超熱烈，她眼濕濕感激支持。而演唱會尾聲全場大合唱《女神》，Joyce終於忍不住眼水淚，而觀眾完騷後不肯離場，五度Encore，連樂手都已退場，她只好清唱，並約定觀眾下次再見。

演唱會第二部份，音樂總監何秉舜在台上以鋼琴Joyce 演唱《你是什麼時候開始不愛我的？》和《恐懼蠶食心靈》，台上升起一個「小房間」四邊落雨裝置，一對男女舞者在房內演繹情侶又愛又恨的激情，他們落力演出，全身濕透，令人看到非常揪心。之後Joyce向前排觀眾笑說：「你哋有冇灑到水？有冇覺得自己喺主題公園玩水上過山車咁刺激？」而今次舞台燈光效果非常精彩和豐富，Joyce說：「相隔九個月再開騷，我同公司講要不惜工本，大家睇吓台邊呢四條柱，叫做Ground Support，係英國口音，因為佢哋嚟自英國，好international同埋a little bit 威水，好多外國歌手都會用呢種Ground Support去做好靚嘅燈光效果，希望大家細心欣賞。至於柱邊朋友使擔心，我會行近你哋唱歌，當然老規矩係以歡呼聲決定我行去邊啦！」全場歡呼大叫「靚女」、「好索」，氹得Joyce好開心，又做大型心心手勢互動示愛，非常溫馨。

昨晚觀眾反應超熱情，完騷不肯離場，五度Encore，Joyce換上個唱主題自家Tee和牛仔褲出場，全場大合唱《擁抱愛》，落台後再被Fans「召喚」，她戴埋帽和毛巾再出場唱《兄弟》，Joyce表示這首歌是初出道作品，很有紀念價值，還走勻四邊舞台，坐在台邊近離距離與Fans面對面演唱，觀眾席的Fans就向她做大型心心動作，非常開心。第三度出場，Joyce希望唱一首度假feel 的歌，讓歌迷開開心心離場回家，選了《懶人包》。之後Fans仍不願離開，Joyce再出場唱《給最開心的人》後，連樂手都離場，Fans的熱情吶喊，Joyce忍不住第五度登場，她清唱《上心》後說：「真係無歌了，真係要認真地ByeBye，一係咁，我再次約定你哋！」然後向全場飛吻落台。

完騷後Joyce接受傳媒訪問，她表示爸爸鄭少秋因不在港未能到來，但送了花籃和傳短訊給她打氣，感到十分甜蜜。至於這次舞台設計四邊角位因搭建了巨型燈柱，封了部份視線受阻的座位而減少門票收入，Joyce坦言值得犧牲，她說：「最緊要大家睇得開心，效果咁靚，如果唔用呢幾支柱由地面支撐嘅設計，好多效果都做唔到。」Joyce透露很想到英國、美國、加拿大和星馬等地舉行巡迴演唱會。

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