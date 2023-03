【KTSF娛樂】周柏豪上節目深情演繹女歌 與周錫漢大談新歌合作

《港樂‧講樂》自去年九月播出以來,邀請過不同歌手演繹作品,當中有流行歌手、樂隊及組合,亦有樂壇新人、獨立歌手及創作音樂人。除了提供機會讓本地歌手展露才華外,還讓觀眾認識他們對音樂的熱誠和唱歌以外的一面。3月17日,周柏豪帶同四首歌曲應邀參與節目錄影,接受主持崔潔彤的訪問,並與音樂監製周錫漢(Randy)大談合作和「爸爸經」。

周柏豪與Randy合作近十年,他的多首歌曲,包括四台冠軍歌《百年不合》、《老少平安》、《男人背後》、《劫後餘生》等,都是由Randy監製或編曲的。周柏豪特別揀選演唱由Randy編監的歌曲《還記得》,道出他們二人相識的故事。兩人惺惺相惜,一個由幕前走到幕後,另一個由幕後走到幕前。今年他們再度合力炮製新歌《小船大海》,並在節目上暢談創作過程。此外,周柏豪與Randy及樂隊即席演出兩首經典廣東歌,包括林憶蓮的《為何他會離開你》及陳慧琳的《最佳位置》。女歌男唱,周柏豪以沉厚而感性的歌喉演繹,別有一番味道。

