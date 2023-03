【KTSF娛樂】相隔13年 草蜢再到台北開演唱會

睽違台灣13年,香港殿堂級天團草蜢再次空降台北小巨蛋,上周末(18日)舉行「RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」,作為今次世界巡演的首站。歌迷等到頸都長,門票火速售罄,好友張小燕、蘇慧倫、范曉萱、羅時豐、許富凱、曾國城、小鍾和李聖傑等捧場。37年前草蜢初到台灣工作,獲小燕姐、羅時豐、許富凱和曾國城等前輩藝人愛錫和支持,所以當晚蔡一傑在台上看見他們在VIP席,手舞足蹈投入睇騷,立即感動爆喊。Encore時草蜢即興邀請他們大合唱,一眾綜藝之神同場表演,千載難逢,Fans直呼賺到笑!

完騷後草蜢接受訪問,台上爆喊的傑仔說:「其實一開場我升上台就想喊,太感動,Fans嘅歡呼聲由咪高峰傳入我耳機,好震撼,但我強忍住。」看到台下小燕姐時終於忍不住,他說:「諗返當年草蜢初到台灣好陌生,有佢哋好好照顧和愛錫我哋,好多回憶,特別感動。」蘇志威說:「平時小燕姐和曾國城佢哋都好早瞓,竟然喺台下又唱又跳玩到完場,好難得!」蔡一智說:「全場都好似18歲咁有活力,而且有好多新Fans,我見到好多幾歲嘅小朋友喺台下跟住跳。小巨蛋舞台好適合草蜢表演,希望好快可以返嚟開Part2 。」他們表示今次為台北小巨蛋演出重新編製,阿智說:「因為香港站四面台,小巨蛋係三面台,音樂和舞蹈都要重新編排,多謝團隊。」蘇老闆說:「今次加料,加咗好多國語歌,仲唱埋閩南歌!」阿智說:「嚟緊巡演各站,我哋都會Omakase(廚師發辦)度身訂造rundown。」傑仔預告:「兩星期後我哋飛到美國東西岸巡演,接著就係新加坡、馬來西亞站,各位Fans開始練氣啦!」

今次小巨蛋演唱會,草蜢為台灣Fans度身訂造歌單和舞蹈編排,除了原汁原味廣東歌,還加入國語歌,當中最特別是1995年他們為台灣Fans創作的台語歌《有緣來作伙》,勾起很多美好回憶。除了勁歌熱舞,服裝更是一大亮點,五套繽紛華麗的舞台服裝,盡展氣勢,就連Dancers的造型都充滿驚喜,就如連場大型服裝騷,令人目不暇給。今次演唱會他們選唱恩師梅艷芳的歌《緋聞中的女人》致敬,以草蜢方式重新詮釋,格外動人。表演嘉賓則邀請「金曲獎」獲「最佳作詞人獎」的Rapper熊仔,他們合唱周杰倫特別為草蜢創作的同名諧音歌曲《超猛》,之後熊仔獨唱自己的歌曲《能火》,全場勁High。

演唱會以廣東歌《Lonely》、《好戲在後頭》和《華麗舞台》揭開序幕,緊接《一路順風》、《失戀陣線聯盟》和《限時專送ABC》等國語經典金曲,掌聲尖叫聲如雷貫耳,蔡一傑非常感動,坦言強忍淚水。然後啟動草蜢演唱會的「傳統」:全場觀眾玩人浪,配合《黃昏都市人》和《舊唱片》等歌曲,長達六分鐘在小巨蛋萬人人浪,全場玩得好投入,笑聲不絕。接著唱《暫停開始過》時,傑仔終於忍不住眼淚決堤。抒情慢歌部份,《情歌》、《為何天生不是女人》、《讓你哭紅了眼睛》和《戀愛預兆》等,觀眾沉醉在歌聲和豐富的舞台燈光影像效果。然後氣氛一轉,《暗戀的代價》音樂響起,草蜢與Dancers將演唱會專屬Tee禮物包,拋送給台下的Fans,大派歡樂。演唱會尾聲草蜢招牌連環勁歌熱舞,《A.E.I.O.U》、《憑什麼》、《又愛又恨》,《Live Goes on》、《一秒轉機》和《熱力節拍》,超過20分鐘毫不喘息的精彩演出。

完場不散場,「Encore」聲響遍小巨蛋,草蜢再度登場,經典金曲《寶貝對不起》前奏音樂聲起, 全場情緒再次沸騰,蔡一傑突然跑到台下,Fans驚喜尖叫。之後他們唱《半點心》時,笑指VIP席上的主持大哥曾國城特別喜愛這歌,還成功請他上台一齊又唱又跳。接著草蜢好友羅時豐也被全場Fans起哄「召喚」上台,草蜢直接跳落台到貴賓席,竟然一次捕獲羅時豐、小燕姐和許富凱,三位台灣綜藝界天王天后上台,大合唱《愛拼才會贏》,讓全場Fans直呼賺到了!而大家熟悉的《忘情森巴舞》更重新編曲成7分鐘的特別加長版,全場Fans大合唱,小巨蛋變成了大型森巴舞舞場,最後他們演唱《我們》為演唱會留下最美回憶。

