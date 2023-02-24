全國有二百萬部氣炸鍋需要回收 原因是有關產品有著火和導致燒傷的風險 2.23 （粵）視頻



【KTSF 朱慧琪報導】

消費者產品安全委員會今日宣佈，全國有二百萬部氣炸鍋需要回收，原因是有關產品有著火，和導致燒傷的風險，消費者應立刻停用有關產品。

要回收的是Cosori品牌，約二百萬部多款氣炸鍋，容量分別為3.7 及5.8 qt，有黑色、灰色、白色、藍色和紅色，全部都是中國製造。

產品型號和使用說明，印在氣炸鍋的底部，消費者產品安全委員會指，氣炸鍋內部的電線接頭，可能會過熱。

引致著火和燒傷的風險，至今收到205宗報告，指氣炸鍋著火、燃燒，熔化、過熱和冒煙等。

其中10宗為使用者輕微燒傷，和23宗財物輕微損毁，受影響的產品，在全國的Best Buy, Target，和Home Depot等店舖出售。

也在Amazon,Macys, Walmart等，多個網站售賣，在2018年6月，至2022年12月期間售賣，價格介乎$70至$130，當局指消費者應立刻停用，要回收的相關產品，並聯絡Cosori免費更換產品。

消費者可以到recall.cosori.com登記，消費者需要提供聯絡資料，和回收產品的照片，不需要出示購買單據。

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