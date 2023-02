全國有二百萬部氣炸鍋需要回收 原因是有關產品有著火和導致燒傷的風險 2.23 （粵）視頻

【KTSF 朱慧琪報導】

消費者產品安全委員會今日宣佈,全國有二百萬部氣炸鍋需要回收,原因是有關產品有著火,和導致燒傷的風險,消費者應立刻停用有關產品。

要回收的是Cosori品牌,約二百萬部多款氣炸鍋,容量分別為3.7 及5.8 qt,有黑色、灰色、白色、藍色和紅色,全部都是中國製造。

產品型號和使用說明,印在氣炸鍋的底部,消費者產品安全委員會指,氣炸鍋內部的電線接頭,可能會過熱。

引致著火和燒傷的風險,至今收到205宗報告,指氣炸鍋著火、燃燒,熔化、過熱和冒煙等。

其中10宗為使用者輕微燒傷,和23宗財物輕微損毁,受影響的產品,在全國的Best Buy, Target,和Home Depot等店舖出售。

也在Amazon,Macys, Walmart等,多個網站售賣,在2018年6月,至2022年12月期間售賣,價格介乎$70至$130,當局指消費者應立刻停用,要回收的相關產品,並聯絡Cosori免費更換產品。

消費者可以到recall.cosori.com登記,消費者需要提供聯絡資料,和回收產品的照片,不需要出示購買單據。

