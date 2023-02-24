三藩市上訴委員會否決了一項 涉及日落區建造7層的大型可負擔房屋項目的環境上訴案 2.23 （粵）視頻



【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市上訴委員會在昨晚上，以3對2票否決了一項環境上訴案，涉及的是在日落區建造7層高的，大型可負擔房屋項目。

Irving St. 2550號路段的項目，準備建造一棟七層高的100% 可負擔得房屋，在去年的11月，當局批出許可證，拆除該處現有的建築結構 。

但中日落鄰里協會（Mid-Sunset Neighborhood Association)，其後很快提出上訴，他們聲稱土地上的毒素，並沒有得到充份了解或緩解。

早在2021年，就有百餘名的居民集會抗議，在該處建造主要面向，無家可歸者的7層公寓，他們當時指責日落區前市參事馬兆明(Gordon Mar)，在未聽取民意下推行項目。

鄰里團體指該地址附近的房屋內，測得的有毒 PCE 氣體，已超過加州的安全水平，毒氣的來源是上世紀在附近，開設的兩間乾洗店，非法排放有害物質，進入土壤讓氣體蒸發進入屋內 。

鄰里團體要求在拆除期間，和拆除前後對現場進行額外測試，以檢測致癌物四氯乙烯 (PCE)，但開發商的律師指，將會增加成本和延誤項目。

經過2月8日和昨日會議後，上訴委員會，以3-2的投票結果，否決了鄰里團體的上訴，在2月8日時，負責該房屋的高級項目經理 Jackson Rabinowitsh 表示，中日落鄰里協會要求，做額外測試是為了推遲建設，再拖下去只是個無底洞。

三藩市市長布里德在今個月初，曾經發推文指責上訴委員會，推遲建屋項目和作出阻撓，她今日就這樣回應。

三藩市市長布里德：「我見過他們(反對方)兩次，聽到許多論點，我不知道論點是否完全有效，例如在高度方面，大樓高度幾乎和對面街相同，就圍繞環境問題而言，我們已盡職調查，所以我認為這部份問題，圍繞環境問題，我們已盡職調查。」

她指明白部份社區人士，希望保持社區不變，但她表示城市確實，需要興建更多的房屋。

而中日落鄰里協會，亦正有進一步行動。

中日落鄰里協會環境聯絡員Paul Holzman：「我們正與加州清理有毒物質的部門(DTSC)談，我們還在談把問題解決，而他們確實說過想保護社區，想盡量保護街坊，我們認為被迫在社區的健康和，住房之間做出選擇，我們認為你可以兩者兼得。」

田德隆鄰里開發公司（TNDC）於2019年首次在Irving 2550號選址，90個單位中約22個，將用於無家可歸者，15個將保留給退伍軍人，另外52個將留給收入高達當地中位數60%的家庭。

而日落區市參事殷嘉立在月初就，發信表示支持拆建設可負擔房地屋，但同時支持中日落鄰里協會的上訴，原因是環境和居民健康同樣重要

現時可能最快在下個月動工拆除，該處現有的結構。

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