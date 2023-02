三藩市上訴委員會否決了一項 涉及日落區建造7層的大型可負擔房屋項目的環境上訴案 2.23 （粵）視頻

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市上訴委員會在昨晚上,以3對2票否決了一項環境上訴案,涉及的是在日落區建造7層高的,大型可負擔房屋項目。

Irving St. 2550號路段的項目,準備建造一棟七層高的100% 可負擔得房屋,在去年的11月,當局批出許可證,拆除該處現有的建築結構 。

但中日落鄰里協會(Mid-Sunset Neighborhood Association),其後很快提出上訴,他們聲稱土地上的毒素,並沒有得到充份了解或緩解。

早在2021年,就有百餘名的居民集會抗議,在該處建造主要面向,無家可歸者的7層公寓,他們當時指責日落區前市參事馬兆明(Gordon Mar),在未聽取民意下推行項目。

鄰里團體指該地址附近的房屋內,測得的有毒 PCE 氣體,已超過加州的安全水平,毒氣的來源是上世紀在附近,開設的兩間乾洗店,非法排放有害物質,進入土壤讓氣體蒸發進入屋內 。

鄰里團體要求在拆除期間,和拆除前後對現場進行額外測試,以檢測致癌物四氯乙烯 (PCE),但開發商的律師指,將會增加成本和延誤項目。

經過2月8日和昨日會議後,上訴委員會,以3-2的投票結果,否決了鄰里團體的上訴,在2月8日時,負責該房屋的高級項目經理 Jackson Rabinowitsh 表示,中日落鄰里協會要求,做額外測試是為了推遲建設,再拖下去只是個無底洞。

三藩市市長布里德在今個月初,曾經發推文指責上訴委員會,推遲建屋項目和作出阻撓,她今日就這樣回應。

三藩市市長布里德:「我見過他們(反對方)兩次,聽到許多論點,我不知道論點是否完全有效,例如在高度方面,大樓高度幾乎和對面街相同,就圍繞環境問題而言,我們已盡職調查,所以我認為這部份問題,圍繞環境問題,我們已盡職調查。」

她指明白部份社區人士,希望保持社區不變,但她表示城市確實,需要興建更多的房屋。

而中日落鄰里協會,亦正有進一步行動。

中日落鄰里協會環境聯絡員Paul Holzman:「我們正與加州清理有毒物質的部門(DTSC)談,我們還在談把問題解決,而他們確實說過想保護社區,想盡量保護街坊,我們認為被迫在社區的健康和,住房之間做出選擇,我們認為你可以兩者兼得。」

田德隆鄰里開發公司(TNDC)於2019年首次在Irving 2550號選址,90個單位中約22個,將用於無家可歸者,15個將保留給退伍軍人,另外52個將留給收入高達當地中位數60%的家庭。

而日落區市參事殷嘉立在月初就,發信表示支持拆建設可負擔房地屋,但同時支持中日落鄰里協會的上訴,原因是環境和居民健康同樣重要

現時可能最快在下個月動工拆除,該處現有的結構。

