虛擬實境模擬器 訓練照顧阿茲海默症患者 2.22(國)視頻

一群來自聖塔克拉拉大學的學生,創造了一個虛擬實境的模擬器,用來幫助家庭和照護單位,訓練如何照顧阿茲海默症患者。

阿茲海默患者先生Jess Guys:「你把鞋穿上,你就可以走路了。」

親愛的丈夫,最好的朋友和最主要的看護者,這些都是Jess Guys的重要頭銜

Valerie是跟他結縭長達五十年的髮妻,Jess跟Valerie共度著每分每秒的生活

如今Valerie得了阿茲海默症,這是他們的日常生活,在Los Gatos的街上散步

Jess Guys:「有時候散步時會遇到鄰居,就聊聊天,這很棒,這很重要。」

他對Valerie的愛,真的很特別

Jess Guys:「她有個很棒的笑容,然後她過得很開心,我在舞會上也有很好的時光,一個好舞者,她是個很棒的舞者,讓我跳到腿軟,這是肯定的。」

愛是Jess一直在尋找方法,成為更好的伴侶,更好地照護Valerie的理由。

這也成了他現在為什麼戴上了,這個虛擬實境的設備

Jess Guys:「這或許可以給我一些新的主意和想法,讓問題出現的時候知道該如何面對。」

Jess嘗試了一個虛擬實境的訓練體驗,這是設計為了能幫助那些,照顧阿茲海默者了解照護過程的各種面向。

實驗計畫來自聖塔克拉拉大學的一群學生和團體,他們在Valerie接受日間照護的長者中心,進行測試。

聖塔克拉拉大學教授Dr. Sheila Yuter :「我們的訓練不斷演變,運用新科技來互動。」

以Jess這個使用者來說,這個計畫,模擬了一些真實生活中,萬一阿茲海默患者,在黃昏時發生日落症候群,突然激動起來,出現混亂或者暴躁時,讓使用者知道如何去反應,還有經歷結果。

Dr. Sheila Yuter :「這給了他們一個新的方式,去學習如何在,他們日復一日的生活中,如何照顧他們心愛的人,去度過困難的日子。」

Jess Guys:「通過它讓我更肯定,甚麼是正確我需要去做的,甚麼是對的事情,所以我很感謝這一切。」

這可能會是個挑戰,要照顧一個認知再逐漸衰退的人,這樣的時間對照護者來說,都是個很沉重的負擔,但Jess認為有一條線,讓他可以很清楚想通,所有的事情。

Jess Guys:「我可以分別甚麼是她說的,和甚麼不是她說的,這都是能接受的,就像我之前說的,這不關乎個人,這是因為這個病症,所以我能分辨,如果你能分辨這差別,那一切就都能克服。」

