虛擬實境模擬器 訓練照顧阿茲海默症患者 2.22(國)視頻



【KTSF 林子皓報導】

一群來自聖塔克拉拉大學的學生，創造了一個虛擬實境的模擬器，用來幫助家庭和照護單位，訓練如何照顧阿茲海默症患者。

阿茲海默患者先生Jess Guys：「你把鞋穿上，你就可以走路了。」

親愛的丈夫，最好的朋友和最主要的看護者，這些都是Jess Guys的重要頭銜

Valerie是跟他結縭長達五十年的髮妻，Jess跟Valerie共度著每分每秒的生活

如今Valerie得了阿茲海默症，這是他們的日常生活，在Los Gatos的街上散步

Jess Guys：「有時候散步時會遇到鄰居，就聊聊天，這很棒，這很重要。」

他對Valerie的愛，真的很特別

Jess Guys：「她有個很棒的笑容，然後她過得很開心，我在舞會上也有很好的時光，一個好舞者，她是個很棒的舞者，讓我跳到腿軟，這是肯定的。」

愛是Jess一直在尋找方法，成為更好的伴侶，更好地照護Valerie的理由。

這也成了他現在為什麼戴上了，這個虛擬實境的設備

Jess Guys：「這或許可以給我一些新的主意和想法，讓問題出現的時候知道該如何面對。」

Jess嘗試了一個虛擬實境的訓練體驗，這是設計為了能幫助那些，照顧阿茲海默者了解照護過程的各種面向。

實驗計畫來自聖塔克拉拉大學的一群學生和團體，他們在Valerie接受日間照護的長者中心，進行測試。

聖塔克拉拉大學教授Dr. Sheila Yuter ：「我們的訓練不斷演變，運用新科技來互動。」

以Jess這個使用者來說，這個計畫，模擬了一些真實生活中，萬一阿茲海默患者，在黃昏時發生日落症候群，突然激動起來，出現混亂或者暴躁時，讓使用者知道如何去反應，還有經歷結果。

Dr. Sheila Yuter ：「這給了他們一個新的方式，去學習如何在，他們日復一日的生活中，如何照顧他們心愛的人，去度過困難的日子。」

Jess Guys：「通過它讓我更肯定，甚麼是正確我需要去做的，甚麼是對的事情，所以我很感謝這一切。」

這可能會是個挑戰，要照顧一個認知再逐漸衰退的人，這樣的時間對照護者來說，都是個很沉重的負擔，但Jess認為有一條線，讓他可以很清楚想通，所有的事情。

Jess Guys：「我可以分別甚麼是她說的，和甚麼不是她說的，這都是能接受的，就像我之前說的，這不關乎個人，這是因為這個病症，所以我能分辨，如果你能分辨這差別，那一切就都能克服。」

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