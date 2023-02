州長紐森今日與Tesla執行長馬斯克,參觀Tesla於南灣Palo Alto新設立的工程及人工智能總部,並宣布加州將持續引領全國。

不論是在科技、製造、綠能等領域。

加州州長紐森:「尤其是在加州,最引以為傲,是探索新的思想和處於創新的尖端 我們該如何善用這些趨勢?」

紐森表示加州目前是,全國最大的製造業州,也是全球第四大的經濟體,並將持續歡迎像Tesla的企業,提供政策及法規方面的協助

一同維持加州,在各領域的領先地位。

Tesla雖然在20年前,於加州設立總部,但在2021年突然宣布將總部移至德州

原因是加州稅務太高,如今Tesla又再度選擇,將其工程及人工智能總部,設立在Palo Alto。

