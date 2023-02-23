舊金山塗鴉過於氾濫 市府決定出手幫忙 2.22(國)視頻



【KTSF 傅景竑報導】

疫情期間，舊金山的街道上，出現隨地塗鴉的亂象，不但嚴重影響市容，市府也依法要求商舖，自行清除被塗鴉的外觀，但塗鴉實在過於氾濫，市府決定出手幫忙。

短短幾分鐘內，這片外牆將恢復原貌。

市府工程人員Lamar Simpson：「這是我們第一次被派來這，但我們一定會再來，就因為這面牆的所在地。」

Lamar Simpson是工務局一個新設立的專責處理塗鴉的團隊成員，今天他們來到被認為是，塗鴉熱點的Mission區，他們也做好準備一再回到這裡，直到塗鴉完全消失。

Lamar Simpson：「我們將以更快的速度做出回應，我們就是市府，我們有足夠的油漆，他們則需要花錢買，他們會比我們早用盡資源。」

清除塗鴉一直以來，對居民和業主來說，都是一項令人頭痛的問題，若他們不在 45 天內自行清除塗鴉

他們將被罰款約一千元，但市府現在介入幫忙，在未來兩年內撥款四百萬元，資助這項試點項目

目標是清除全市的塗鴉，業主也無需支付任何費用

在計劃開始的兩個月內，他們已收到了近 250 個請求，等候時間平均也都超過一週，但訪問到當地的業主，他們則擔心塗鴉問題，不會就此解決。

Mission 區業主：「從好到壞，從壞到更差，而且情況越來越糟，每天都這樣，每週、每隔一周，不管是白天或晚上，他們根本不在乎。」

這位業主在Mission區，經營商店已經長達30年，他觀察到近期的塗鴉也嚇走了顧客。

Mission 區業主：「我們也可以在油漆上，節省一些時間和金錢，因為油漆很貴,並不便宜，又浪費時間，所以這項服務幫助很大，實際上真的有很大的幫助。」

Simpson在工務局服務 10 年，他指這項服務是入職以來，做過最有意義的工作。

Simpson：「我知道我在幫助這城市，尤其是當我完成一項任務時。」

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