舊金山塗鴉過於氾濫 市府決定出手幫忙 2.22(國)視頻

疫情期間,舊金山的街道上,出現隨地塗鴉的亂象,不但嚴重影響市容,市府也依法要求商舖,自行清除被塗鴉的外觀,但塗鴉實在過於氾濫,市府決定出手幫忙。

短短幾分鐘內,這片外牆將恢復原貌。

市府工程人員Lamar Simpson:「這是我們第一次被派來這,但我們一定會再來,就因為這面牆的所在地。」

Lamar Simpson是工務局一個新設立的專責處理塗鴉的團隊成員,今天他們來到被認為是,塗鴉熱點的Mission區,他們也做好準備一再回到這裡,直到塗鴉完全消失。

Lamar Simpson:「我們將以更快的速度做出回應,我們就是市府,我們有足夠的油漆,他們則需要花錢買,他們會比我們早用盡資源。」

清除塗鴉一直以來,對居民和業主來說,都是一項令人頭痛的問題,若他們不在 45 天內自行清除塗鴉

他們將被罰款約一千元,但市府現在介入幫忙,在未來兩年內撥款四百萬元,資助這項試點項目

目標是清除全市的塗鴉,業主也無需支付任何費用

在計劃開始的兩個月內,他們已收到了近 250 個請求,等候時間平均也都超過一週,但訪問到當地的業主,他們則擔心塗鴉問題,不會就此解決。

Mission 區業主:「從好到壞,從壞到更差,而且情況越來越糟,每天都這樣,每週、每隔一周,不管是白天或晚上,他們根本不在乎。」

這位業主在Mission區,經營商店已經長達30年,他觀察到近期的塗鴉也嚇走了顧客。

Mission 區業主:「我們也可以在油漆上,節省一些時間和金錢,因為油漆很貴,並不便宜,又浪費時間,所以這項服務幫助很大,實際上真的有很大的幫助。」

Simpson在工務局服務 10 年,他指這項服務是入職以來,做過最有意義的工作。

Simpson:「我知道我在幫助這城市,尤其是當我完成一項任務時。」

