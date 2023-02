州參議院提案 加州公立學校設立中性廁所2.22(國)視頻

【KTSF 傅景竑報導】

一項州參議院提案,若通過將要求加州所有,K-12 年級學校設立,至少一間中性廁所。

由加州參議員,Josh Newman提出,SB760 是全國第一項法案,依法要求學校設立中性廁所,也就是是沒有性別之分,可供任何需要使用者,使用的公共廁所。

擔任州參議院教育委員會主席Newman認為在成長過程中,小朋友在理解自己的性別及性取向時,已經非常困難,若這時卻為此問題,遭受到不必要的霸凌,歧視或壓力,將會帶給小朋友創傷。

在SB760 提出前幾天,一份CDC疾病防控中心的報告,顯示LGBTQ+ 的學生

有1/4都表示曾遭受霸凌,其他異性戀學生,受霸凌的比例佔 1/10,LGBTQ+ 學生的憂鬱比例,也是其他學生的近一倍

而近一半的LGBTQ+ 學生,甚至考慮過自尋短見

雖然全國有許多學校,已主動增設中性廁所

SB760 將依法要求,加州的學校設立,這些性別友善的空間,希望提供所有學生,身心健全的成長環境。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。