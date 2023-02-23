州參議院提案 加州公立學校設立中性廁所2.22(國)視頻

【KTSF 傅景竑報導】

一項州參議院提案，若通過將要求加州所有，K-12 年級學校設立，至少一間中性廁所。

由加州參議員，Josh Newman提出，SB760 是全國第一項法案，依法要求學校設立中性廁所，也就是是沒有性別之分，可供任何需要使用者，使用的公共廁所。

擔任州參議院教育委員會主席Newman認為在成長過程中，小朋友在理解自己的性別及性取向時，已經非常困難，若這時卻為此問題，遭受到不必要的霸凌，歧視或壓力，將會帶給小朋友創傷。

在SB760 提出前幾天，一份CDC疾病防控中心的報告，顯示LGBTQ+ 的學生

有1/4都表示曾遭受霸凌，其他異性戀學生，受霸凌的比例佔 1/10，LGBTQ+ 學生的憂鬱比例，也是其他學生的近一倍

而近一半的LGBTQ+ 學生，甚至考慮過自尋短見

雖然全國有許多學校，已主動增設中性廁所

SB760 將依法要求，加州的學校設立，這些性別友善的空間，希望提供所有學生，身心健全的成長環境。

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