國家氣象局罕有地對灣區部分地區 發出冬季天氣警告 2.22 （粵）視頻

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區大風的天氣會持續至星期五,明天下午將會出現新一股強風,早上將會非常寒冷,山區會下雪。國家氣象局罕有地對灣區部分地區,發出冬季天氣警告。

國家氣象局氣象學家表示,灣區會有兩輪的風雪,海拔2000呎的山區今天有些微降雪,星期四到星期五有第二輪風雪。

海拔低的地區會下雨,但預計不會引發洪水。,今日和明日可能會有幾場雷暴和閃電。

而寒冷的天氣今日開始,午夜至明天早上9時,南灣、北灣以及東灣內陸地區,嚴寒警告生效,最低氣溫接近冰點。

三藩市的霜凍警示也同時生效,中半島沿岸地區包括半月灣以及內陸城市例如Livermore

明天下午再次出現強風 ,強風警示星期四下午四點,到星期五下午四點生效

而昨天下午直到星期五早上的強風,可能令在山上的能見度低,對駕駛者造成危險

除了大風之外,氣象局指出灣區海拔500呎的地方,明日和後日都可能看見降雪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。