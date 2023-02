舊金山的卡通藝術博物館 展出幾幅上世紀著名藝術家Edward Gorey的作品（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)的卡通藝術博物館,展出全世界最有才華的卡通藝術家的原創作品,最近展出博物館創辦人的私人珍藏,幾幅上世紀著名藝術家Edward Gorey的作品。

卡通藝術博物館館長Andrew Farago說︰「展覽名為Edward Gorey動物園,展示他所愛的動物,大象、狗和貓,從中去看和去了解這位20世紀最有趣和最有才華的藝術家。」

2000年逝世的Edward Gorey,擅長用鋼筆畫動物和兒童,曾為紐約時報以及名作家,例如狄更斯的書作畫。

除了這個展覽之外,博物館也展出世界各地的卡通和漫畫原創作品。

卡通藝術博物館,位於舊金山歷史地標Ghiradelli廣場旁邊。

每個月第一個星期二不收入場費,但鼓勵市民隨意捐獻。

這個博物館參加了Museum For All博物館推廣計劃,低收入人士,包括糧食卷及Medi-Cal持有人可免費入場。

