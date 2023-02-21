舊金山的卡通藝術博物館 展出幾幅上世紀著名藝術家Edward Gorey的作品（視頻）

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舊金山（三藩市）的卡通藝術博物館，展出全世界最有才華的卡通藝術家的原創作品，最近展出博物館創辦人的私人珍藏，幾幅上世紀著名藝術家Edward Gorey的作品。

卡通藝術博物館館長Andrew Farago說︰「展覽名為Edward Gorey動物園，展示他所愛的動物，大象、狗和貓，從中去看和去了解這位20世紀最有趣和最有才華的藝術家。」

2000年逝世的Edward Gorey，擅長用鋼筆畫動物和兒童，曾為紐約時報以及名作家，例如狄更斯的書作畫。

除了這個展覽之外，博物館也展出世界各地的卡通和漫畫原創作品。

卡通藝術博物館，位於舊金山歷史地標Ghiradelli廣場旁邊。

每個月第一個星期二不收入場費，但鼓勵市民隨意捐獻。

這個博物館參加了Museum For All博物館推廣計劃，低收入人士，包括糧食卷及Medi-Cal持有人可免費入場。

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